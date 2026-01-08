俳優の松田龍平（４２）が８日、テレビ朝日系「徹子の部屋」に出演。１６歳の娘がいることに黒柳徹子も驚きの声を上げた。

子どもについて聞かれた松田は「僕が初めて親になったのは２５の時で」「娘が高校１年」というと、黒柳は「もうそんな？あなたに１６の娘がいるなんて見えないものね」と驚きの声を上げた。

松田は続けて「１６の娘と、あと再婚して３歳の息子がいます」と説明。黒柳は「本当？ちっちゃくてかわいい？」と聞くと松田は「そうですね。あと男の子なんで」と、娘とは違うかわいさがあるとした。

黒柳は「父親になってみて、想像してたのと違うなんてことはある？」と質問。松田は「あんまり結婚してること、父親になること、考えたことがない。気づいたらなっていた」と照れ笑いを浮かべ「父親になりながら、自分も成長してきたと思うし、その分苦労をかけたなという気持ちもありますし」と話した。

黒柳が「娘に？」と聞くと、松田は「はい。気概が足りなかったと思います。父親になるという…」と当時を振り返った。

松田は０９年にモデルの女性と結婚。娘が誕生するが１７年に離婚。２１年１０月にモデルで写真家のモーガン茉愛羅と再婚。翌年、長男が誕生した。