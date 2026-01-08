広島の新人合同自主トレが８日、廿日市市の大野練習場で始まった。前日７日に入寮した９選手が参加した。

午前９時から練習開始。ランニングやストレッチで体を温めると、キャッチボール。最大３０メートルの距離で投げ込んだ。その後は２組に分かれノックを受け、１時間のウエートトレーニングを経てシャトルランで練習を締めくくった。

最後のランメニューでは、息が上がりグラウンドに倒れ込む選手も。ドラフト１位の広島・平川蓮外野手（仙台大）は、印象に残っている練習を問われ「シャトルラン」と即答。「疲れました。まだ若いので、（体力は）ある方だと思っていたけど、なかったです」と振り返った。

ノックでは、軽快な動きを見せた。グラブさばきは柔軟性があり、ショートスローも正確だった。チーム関係者が目を細める動きに「外野手だけど、ゴロは内野と変わらない。アピールできたかなと思います」と白い歯をこぼした。

同２位・斉藤汰直投手（亜大）は「思っていたより動けた。良いスタートができた」とにっこりし、同３位・勝田成内野手（近大）は「ランメニューが一番、しんどいメニューだった。初日なので、これから少しずつ体力も向上させて、良いキャンプを迎えたい」と話した。