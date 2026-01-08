『NARUTO』サスケを封印した棺桶の″小物入れ″がプライズで登場! - 棺桶の中には封印されたサスケのフィギュアが付属
バンプレストは、『NARUTO』より「NARUTO-ナルト- フィグライフ! サスケの棺桶」を1月15日からプライズで取り扱いを順次開始する。
1月15日より順次登場予定「NARUTO-ナルト- フィグライフ! サスケの棺桶」(□円)
「NARUTO-ナルト- フィグライフ! サスケの棺桶」は、呪印の力を覚醒させるためにサスケを封印した棺桶が、フィギュアに実用性を交えた「フィグライフ!」シリーズから登場。
天面のふたが開く仕様になっており、小物入れとして使用することができる。そして棺桶の中には封印されたサスケのフィギュアが付属。サスケは全身黒1色のフィギュア。
同月登場予定の「VIBRATION STARS」シリーズの君麻呂や我愛羅と並べて飾ることで「サスケ奪還編」を再現することができる。
