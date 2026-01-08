『ONE PIECE』ギア5ルフィがスマホ＆ペンを支える! 実用フィギュアがプライズで再登場
バンプレストは、『ONE PIECE』より「ワンピース フィグライフ! モンキー・D・ルフィ-ギア5-vol.1＆vol.2」(全2種)を1月7日から順次プライズとして取り扱う。
1月7日より順次登場予定「ワンピース フィグライフ! モンキー・D・ルフィ-ギア5-vol.1＆vol.2」
「ワンピース フィグライフ! モンキー・D・ルフィ-ギア5-vol.1＆vol.2」は、ニカへ覚醒したギア5姿のモンキー・D・ルフィがペンを支える「ワンピース フィグライフ! モンキー・D・ルフィ-ギア5-vol.1」と、スマホを支えてくれる「ワンピース フィグライフ! モンキー・D・ルフィ-ギア5-vol.2」がリアソートして再登場したアイテム。
バンプレストが展開する、「ワンピース BATTLE RECORD COLLECTION-MONKEY.D.LUFFY GEAR5-」や「ワンピース DXF〜THE GRANDLINE SERIES〜EXTRA MONKEY.D.LUFFY GEAR5」などのフィギュアシリーズと並べてディスプレイしても、遜色のないクオリティの、デスクに置ける実用的なフィギュアだ。
1月7日より順次登場予定「ワンピース フィグライフ! モンキー・D・ルフィ-ギア5-vol.1＆vol.2」
「ワンピース フィグライフ! モンキー・D・ルフィ-ギア5-vol.1＆vol.2」は、ニカへ覚醒したギア5姿のモンキー・D・ルフィがペンを支える「ワンピース フィグライフ! モンキー・D・ルフィ-ギア5-vol.1」と、スマホを支えてくれる「ワンピース フィグライフ! モンキー・D・ルフィ-ギア5-vol.2」がリアソートして再登場したアイテム。
バンプレストが展開する、「ワンピース BATTLE RECORD COLLECTION-MONKEY.D.LUFFY GEAR5-」や「ワンピース DXF〜THE GRANDLINE SERIES〜EXTRA MONKEY.D.LUFFY GEAR5」などのフィギュアシリーズと並べてディスプレイしても、遜色のないクオリティの、デスクに置ける実用的なフィギュアだ。