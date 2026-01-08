橋本環奈「脳の構造を知りたい」撮影現場で“すごい”と感じた俳優とは【ヤンドク！】
【モデルプレス＝2026/01/08】女優の橋本環奈が8日、2026年1月12日スタートの月9ドラマ「ヤンドク！」（フジテレビ系／毎週月曜21時〜※初回30分拡大）記者会見に共演の向井理、宮世琉弥、音尾琢真、馬場徹、お笑いコンビ・薄幸の納言、INIの許豊凡、吉田鋼太郎とともに出席。共演している人気俳優を絶賛した。
【写真】橋本環奈が絶賛した43歳共演者「頭の切り替えもすごい」
脳神経外科医が主人公である本作にちなみ、「脳の中を覗いてみたいくらい『すごい』と思った方は？」と聞かれた橋本は「向井さん」と向井の名前を口に。「脳の構造を知りたい。ちょうどここに出てくる前も『なんでも知ってるじゃん』って話してた」と会見が始まる前も向井のすごさについて話していたと振り返った。
また、劇中で難しいセリフが出てくることを前置きし「でも、向井さんが（セリフの）沼にハマったり、言えなくなったりっていうのを見たことがない。びっくりするぐらいのスピードでつらつら言うんですよ」と絶賛。さらに「舞台中でお仕事を掛け持ちしながら。頭の切り替えもすごい！脳みその詰まり具合がすごいと思うんですよ。見てみたいです」と話していた。
向井はこれを受け、「（自身が演じる）キャラクターがどういう人かなって思ったとき、ゆったり喋るよりはストレートにバッといくだろうなと思って。練習必死ですよ、家で！もうそれは何百回とやって、口から（セリフが）勝手に出るようになるまでやって」と明かしていた。
本作は、橋本演じるバリバリのヤンキー娘・田上湖音波が猛勉強の末に脳神経外科医となり、病気に苦しむ患者に寄り添いながら旧態依然とした医療現場をパワフルに改革していく痛快医療エンターテインメント作品。主人公は、ある病院の脳神経外科に勤める実在の女性医師をモデルにしており、彼女の半生を基にしたオリジナルストーリーとなっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】橋本環奈が絶賛した43歳共演者「頭の切り替えもすごい」
◆橋本環奈、人気俳優を絶賛
脳神経外科医が主人公である本作にちなみ、「脳の中を覗いてみたいくらい『すごい』と思った方は？」と聞かれた橋本は「向井さん」と向井の名前を口に。「脳の構造を知りたい。ちょうどここに出てくる前も『なんでも知ってるじゃん』って話してた」と会見が始まる前も向井のすごさについて話していたと振り返った。
向井はこれを受け、「（自身が演じる）キャラクターがどういう人かなって思ったとき、ゆったり喋るよりはストレートにバッといくだろうなと思って。練習必死ですよ、家で！もうそれは何百回とやって、口から（セリフが）勝手に出るようになるまでやって」と明かしていた。
◆橋本環奈主演「ヤンドク！」
本作は、橋本演じるバリバリのヤンキー娘・田上湖音波が猛勉強の末に脳神経外科医となり、病気に苦しむ患者に寄り添いながら旧態依然とした医療現場をパワフルに改革していく痛快医療エンターテインメント作品。主人公は、ある病院の脳神経外科に勤める実在の女性医師をモデルにしており、彼女の半生を基にしたオリジナルストーリーとなっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】