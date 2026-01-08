“世界一のグラビア雑誌”表紙も飾った4児のママ・紗世、柔道黒帯の腕前を披露
【モデルプレス＝2026/01/08】グラビア雑誌「PLAYBOY」の表紙にも抜擢されたことがあるモデルの紗世（さよ）が8日、自身のInstagramを更新。柔道の黒帯を保持していることを明かし、腕前を動画で公開した。
◆紗世、柔道の黒帯を保持
紗世は「“Yes, I have a black belt”」とつづり、柔道着に身を包んだ自身の姿を投稿。公開された動画では、実際に柔道を行い、相手を鮮やかに投げる本格的な動きを披露した。2022年12月に第1子、2024年に三つ子を出産し、現在は4児の母親として育児に励む傍ら、海外を拠点にモデル活動を続けている紗世。凛とした道着姿からは、普段のモデル活動で見せる表情とは異なる力強さが感じられる。
◆紗世、ファンから驚きと絶賛の声
美しさと強さを兼ね備えた彼女の新たな魅力に、フォロワーからは「え！すごい！」といったコメントなど驚きの声が寄せられた。
◆紗世（SAYO／さよ）プロフィール
身長167cm、Ｂ90Ｗ58Ｈ89。2018年から始めたInstagramでのセクシーな投稿が話題を集め、2019年6月発売の「PLAYBOY」誌の表紙を飾る。2020年12月に自身のInstagramで結婚を発表。その後は海外を中心にモデルとして活動。2024年にはアメリカ・ニューヨークにあるコロンビア大学のサマープログラムに参加していることを明かしていた。（modelpress編集部）
