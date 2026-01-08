2児の母・吉木りさ、長女が七草粥作る様子公開「大きくなった」「仕上がりもいい感じ」と反響
【モデルプレス＝2026/01/08】タレントの吉木りさが1月8日、自身のInstagramを更新。子どもが手作りした料理を公開した。
【写真】38歳2児の母タレント「大きくなった」メガネ姿の長女が七草粥作る様子
吉木は「七草粥美味しいね〜」とつづり、七草粥を作る長女の姿が収められた写真を公開。鮮やかな緑色が美しい七草粥や梅干し、焼き魚などが並ぶ健康的な和の食卓も披露した。また、子どもが春の七草を1つひとつ読み上げる様子を撮影した動画も投稿していた。
この投稿に、ファンからは「娘さん大きくなった」「仕上がりもいい感じ」「彩りがとても綺麗」「健康的で心温まる」「季節感があって素敵」「お子さんの成長も感じられてほっこり」といったコメントが寄せられている。
吉木は、俳優の和田正人と2017年11月22日に結婚。2019年10月に長女、2022年10月に長男が誕生した。（modelpress編集部）
◆吉木りさ、子ども手作りの七草粥公開
◆吉木りさの投稿に「健康的で心温まる」と反響
