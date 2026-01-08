元モー娘。メンバー「ダイエット中」オートミールで作った七草粥公開「ヘルシーで美味しそう」「尊敬する」と反響
【モデルプレス＝2026/01/08】元モーニング娘。の飯窪春菜が1月7日、自身のInstagramストーリーズを更新。オートミールを使った料理を公開した。
【写真】明石家さんま長男とお見合いした元モー娘。「ヘルシーで美味しそう」手作り七草粥
飯窪は「久しぶりに目がまわるほどの貧血で」と報告。「稽古終わってすぐ寝てたんだけどこんな時間に起きちゃって ダイエット中だしせめてものオートミールで七草粥」とつづり、オートミールを使った健康的な七草粥を披露した。
この投稿に、ファンからは「尊敬する」「ヘルシーで美味しそう」「真似してみたい」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
