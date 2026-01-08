SEVENTEEN・ミンギュ、日本での“個性的すぎる”オフショットが話題！「一歩間違えれば不審者」【PHOTO】

SEVENTEENのミンギュが、2025年の思い出を公開した。

ミンギュは1月7日、自身のインスタグラムを更新し、「Bye 2025」「2/3」というコメントとともに写真を投稿した。

【写真】「新たな聖地」ミンギュ、日本観光オフショット

公開されたのは、2025年に撮影されたと思われるミンギュのオフショット。海外で食事を楽しむ姿から、お風呂でのショットまで、多彩な姿で視線を奪った。

なかでも目を引いたのは日本での写真で、顔をすっぽり覆った個性的なファッションで東京の公衆電話ボックスに入ってポーズを取るミンギュの様子が注目を集めた。

この投稿を見たファンからは「一歩間違えれば不審者」「新たな聖地誕生」「イケメン」「かわいい」などのコメントが寄せられている。

（写真＝ミンギュInstagram）

なおミンギュは、メンバー・エスクプスとのユニットC×Mとして、1月23日〜25日の3日間、仁川インスパイア・アリーナで「CxM [DOUBLE UP] LIVE PARTY」を開催する。その後、1月31日・2月1日には愛知・IGアリーナ、2月5・6日には千葉・幕張メッセで日本公演を行う予定だ。

◇ミンギュ プロフィール

1997年4月6日生まれ。本名キム・ミンギュ。中学2年生の下校中にスカウトされ、オーディションを経て2011年にPledisエンターテインメントの練習生となった。その後、2015年にSEVENTEENのメンバーとしてデビュー。グループではサブラッパーを担当している。185cmを超える高身長と甘いマスクでかなり目立つビジュアルをしており、事務所が彼に目を付けた理由も「自社にもそろそろハンサムな練習生が必要だ」という理由から。