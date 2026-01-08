俳優の中尾明慶が８日、都内で「はじめたいこと見つけよう！ ２０２６年はじめたいことＲＡＮＫＩＮＧ発表会」に登場した。

中尾は、タレント活動をしながら家族、趣味の時間など、多方面に挑戦していることをたたえ、「はじめてみたパーソンオブザイヤー」を受賞。「好奇心の塊でやりたい、始めたいと思ったことはとにかくやって生きてきた。こういった形で賞をいただけると思っていなかったし、これからも興味持つことは全力で始めてみて、合わなかったらやめてもいいかなくらいの気持ちで取り組んで行けたら」と喜んだ。

現在、小学生の子どもがおり、どんなに夜遅くても朝５時半起きを守るという規則正しい生活を送る中尾。このことについては、「（子どもが）休みの日でも仕事があったり、夜も会えない日もあったので、朝くらいはコミュニケーションを取れればと思ってやってきた。引き続き続けていきたい」と晴れやかな表情で語った。

２０２６年で新たにはじめたいことについては「料理」を挙げた。「始めたいってすっと思っているんですけど、食べるのが好きで、いつかおいしい物を自分で作りたい」と意気込んだ。