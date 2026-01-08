俳優の玉木宏が８日、俳優の谷原章介がＭＣを務めるフジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）に生出演した。

玉木は、この日スタートの同局系連続ドラマ「木曜劇場『プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮』」（午後１０時）に主演。同局の連ドラ主演は「キャリア〜掟破りの警察署長〜」（２０１６年）以来１０年ぶりになる。

ドラマは、「スマホを落としただけなのに」「遺留捜査」の大石哲也氏によるオリジナル脚本。かつては捜査１課の敏腕刑事だった天音（玉木）がすご腕の保険調査員として、張り込み、盗聴、変装など、あらゆる手段を駆使し、保険金詐欺疑惑案件の真相を暴いていく。

スタジオでは、過去に何度も共演した谷原の「プロフェッショナル」を玉木は「コミュニケーション能力の高さ」と明かした。一方で谷原は玉木のプロフェッショナルを聞かれ「ブラジリアン柔術」と明かした。

柔術は「週７。毎日」で通っていることを明かした玉木に谷原は「手がだって、ここの関節のタコです」と指摘されると玉木は、左手の甲を披露。指にタコがある手に「つかむときにすれてしまうので第一関節のここがボコボコになってしまう」と明かしていた。