µð¿Í¡¦´Ý¤¬²¬ËÜ¤Ø¥¨¡¼¥ë¡Ö¥Á¡¼¥à¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¡¡¼«¿È¤ÏÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤«¤é²óÉü
¡¡µð¿Í¡¦´Ý²Â¹À³°Ìî¼ê(36)¤¬8Æü¡¢Àîºê»Ô¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤Çº£Ç¯½éÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¥×¥í19Ç¯ÌÜ¤Ï»Ä¤ê71ËÜ¤ËÇ÷¤ëÄÌ»»2000°ÂÂÇÃ£À®¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ê¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤Èµ¬ÄêÂÇÀÊÎ©¤Æ¤ë¤°¤é¤¤¤Î¤â¤Î¤¬¥¥ã¥ó¥×¤«¤é½Ð¤»¤ì¤Ð¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÀ¤¤¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Ç¯»Ï¤Ë¤ÏÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¡£4Æü¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤â·çÀÊ¤·¤¿¤¬¡Ö¤â¤¦Æ°¤±¤Þ¤¹¡£Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×¤È´û¤Ë²óÉü¡£Í½Äê¤è¤ê¤â3Æü¤Û¤ÉÎý½¬¤¬ÃÙ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡Ö3Æü¤Û¤ÉÃÙ¤ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Á´Á³ÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡³¤¤òÅÏ¤Ã¤¿¸åÇÚ¤Ø¤âÎÏ¶¯¤¤¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥ºÆþ¤ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿²¬ËÜ¤Ø¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê½é¤á¤Æ¤Î´Ä¶¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡¢¥±¥¬¤¹¤ó¤Ê¤è¡×¤È·ãÎå¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÈà¤Î°ìÈÖ¤ÎÄ¹½ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢¤¢¤ÎÂÇÎÏ¤Ë¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡¼À¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬À¨¤¤Ì¥ÎÏ¤À¤È»×¤¦¡£¥Á¡¼¥à¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤ÈËÍ¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°ÜÀÒ1Ç¯ÌÜ¤«¤é¤Î³èÌö¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¡£