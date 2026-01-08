若槻千夏、“ややこしい”日本語明かす 海外で指摘受け…スタジオ納得「両方の意味があるもんね」
タレントの若槻千夏（41）が、7日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女が吠える夜〜インターナショナル第2弾〜』（後9：00）にゲストとして出演。独特な日本語の表現について語った。
「世界の女性と大激論！世界から見た日本ってどんな国？スペシャル」と題したテーマでトーク。海外でのホームステイ時のエピソードで、「日本語ができるカップルの家に泊まっていたんですよ。で、これいる？って言われた時に大丈夫ですって言うと、大丈夫って何？って」と返答され、「すごい引っかかってて」と話した。
改めて「大丈夫って言うのは日本人独特。イエスかノーで、はっきり言ったほうがいいよって言われて。それからは大丈夫は使わなくなりました。ややこしい」と語った。
この話に共演者は納得。「両方の意味があるもんね」と納得していた。
