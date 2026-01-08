巨人の丸佳浩外野手（３６）が８日、ジャイアンツ球場で始動。体調不良から復活し、ブルージェイズに移籍が決まった岡本和真内野手（２９）へエールを送った。

この日はキャッチボール、ティー打撃、マシンでの打撃練習を行うなど、体を動かしたベテラン。４日の新春トークショーは体調不良で欠席となったが、「もう動ける。大丈夫です」と全快で今年のスタートを切った。

予定よりは３日ほど遅れたスタートにはなったが、「全然変わりない」とどっしり構える。今季の目標には、「去年がチームを支えるようなパフォーマンスができなかった。もちろんそういうことをしたいですし、そうは言っても、プレイヤーである以上は、しっかりとまずは自分のこと考えて自分のパフォーマンスが上がるように」と規定打席到達を見据えた。

また、ブルージェイズに移籍が決まった後輩・岡本に対しては「強豪チームに入れたので楽しみですね。楽しみしかないですよね」と心待ち。「初年度から大谷くんぐらいの活躍を求めるのはちょっと酷だと思うんで」としつつも、「ずっと１年間出続けながら、彼のすごい１番の長所っていうか、あの打力に、ユーティリティ性があるのが彼のすごい魅力の一つだと思うんで、チームに欠かせない存在になってくるんじゃないかなと僕は思います」と期待した。