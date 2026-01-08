¡ÖÈ±¤ÎÌÓ¤½¤í¤½¤í¡Ä¡×Ä»±Û½ÓÂÀÏº¤µ¤ó¡¢85ºÐ¤Î¸½ºß¤Î»Ñ¤ËSNSÃíÌÜ¡ªÂçÄ²¤¬¤ó¤Ç4ÅÙ¤Î¼ê½Ñ¤â¡Ä¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¥¸¥§¥ó¥È¥ë¥Þ¥ó¡×¡Ö¤ª¼ã¤¤¡×
Êâ¹Ô´ï¤È°ì½ï¤Ë¥À¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡à¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¿¦¿Íá¤È¾Î¤µ¤ì¤¿¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥ÈÄ»±Û½ÓÂÀÏº(85)¤µ¤ó¡áÊ¡²¬¸©½Ð¿È¡á¤Î¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö25Ç¯¤¬²á¤®¤Æ¹Ô¤¤Þ¤¹¡¥¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¿·¤·¤¤26Ç¯¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï´Ö¤âÌµ¤¯86ºÐ¤Ç¤¹¡¡1»þ´Ö¤Ç¤â¡¢¤¤¤ä°ìÇ¯¤Ç¤â´èÄ¥¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç°Õµ¤¹þ¤ß¤òÊ¸»ú¤ÇÅÁ¤¨¡¢¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¥À¥¦¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥Ä¡¢Â¸µ¤ÏÁ¯¤ä¤«¤Ê¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤ò¹ç¤ï¤»¤¿à¼ã¡¹¤·¤¤á¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç»ëÀþ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µ×¤·¤Ö¤ê¤Î»Ñ¤Ë¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¥¸¥§¥ó¥È¥ë¤Ç¤ªåºÎï¤ÊÏ·¤¤Êý¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¡Ö¤ª´é¤òÇÒ¸«¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡ÖÄ»±Û¤µ¤ó¤³¤½¡¢¥¤¥±¤ª¤ä¤¸¡¦¤Á¤ç¤¤¥ï¥ë¤ª¤ä¤¸¤ÎÂåÉ½¤Ç¤¹¤Í¡¡¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¼ã¤¯¤Æ³Ê¹¥ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡ÖÈ±¤ÎÌÓ¡¡¤½¤í¤½¤íÀÚ¤ê¤Þ¤¹¤«¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡Ä»±Û¤µ¤ó¤ÏµþÅÔÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢1965Ç¯¤ËËèÆü¿·Ê¹¼Ò¤ËÆþ¼Ò¡£89Ç¯¤ËÂà¿¦¤·Æ±Ç¯10·î¤«¤é¡Ö¥¶¡¦¥¹¥¯¡¼¥×¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Î¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¡¢°Ê¹ß¤â¥Æ¥ì¥Ó¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç³èÌö¤·¤¿¡£2005Ç¯¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸4¤ÎÂçÄ²¤¬¤ó¤¬È¯³Ð¡¢ÇÙ¤ä´ÎÂ¡¤ØÅ¾°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·4ÅÙ¤Î¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£