やさしい『GT1』ドライバーに鉛をペタペタ アイアンも全番手「ヘッドを改良」しているというこだわりを見せる男子プロは誰？
昨季、念願のツアー初優勝を果たした勝俣陵。アイアンにはヘッドの番手ずらしを採用し、ドライバーはアマチュアが使うようなヘッドを選択している。その詳細を取材した。
【写真】ドライバーのソールにこんなに鉛を貼っている！
勝俣が使用するドライバーは『タイトリスト GT1』（9度）に『ベンタスブルー 7X』シャフトを装着。どこを気に入っているのだろうか。「一番大きいヘッドを選んでいます。他のモデルは重心が前にあるものが多いのですが、僕は元々スピンがあまり入らないので、ドロップしたり曲がったりします。これは重心が後ろで、鉛も貼っているので高弾道でスピンもしっかり入る。一番つかまりやすく、簡単なので使っています」『ベンタスブルー 7X』シャフトにも厚い信頼を寄せる。「しなりすぎるのも好きじゃないし、スイング的にも効果的に振れないので、しなり過ぎない真ん中のクセのないシャフトを使っています。60gだと少しスピンが増えたので、70gを選びました」勝俣のセッティングで特に独特なのが、アイアンヘッドの番手ずらしだろう。5I〜9Iに『タイトリスト 620MB』を採用し、『DG EX TOUR ISSUE』を組み合わせて使用。すべてのロフトを少し寝かせて、1つ下の番手として使っている。「もっと自分に合った弾道を打ちたいと思って、ヘッドを改良しました。ロフトを少し寝かせるようにしています。構えたときに真っすぐ目標を向く顔が好きで、少しかぶって見える顔は苦手なんです。かぶっていると、逃がす動きが入るのが嫌なんです」つかまる顔で持ち球のドローを打とうとすると、スイング的に逃がす動作が必要になる。“逃げ顔”で、スイングで球をつかまえるのが理想だという。「7番のロフトを寝かせると、リーディングエッジが前に出て、ストレートネックになって構えやすくなります。ただ、その分バンスが出るので、邪魔な部分を削りました。バンスを削ったことで重量が減ったため、鉛をしっかり貼って重量調整を行っています」ただ、それだけだとスピンが足りなくなったため、リーディングエッジ側のソールも少し削った。結果的にソールの抜けが良くなり、打点も上目から芯に近い位置になり、スピン量が安定したという。60度だけは、ほかの番手で使う『SM10』ではなく、『ボーケイ フォージド』を使用している。「これも打ったときのフィーリングで決めました。若干グースが入っているのが気に入っています。少しでも柔らかい球を打ちたいので……。グースネックだと球が遅れて当たり、つかまりながらスピンも入る。フワッとした球も打てるんです」他のプロのように、ソールのトゥ・ヒールを落としている痕は見当たらない。「バンスがあった方が滑ってくれて、刺さりづらい。僕はコロがしが多いので、バンスがあっても影響はないですね」と語る。独特なセッティングに仕上げて初勝利を飾った勝俣。今季のショットにも注目したいところだ。【勝俣のクラブセッティング】1W：タイトリスト GT1（9度／ベンタスブルー7X）3W：テーラーメイド Qi35（16.5度／ベンタスブルー7X）7W：テーラーメイド Qi35（21度／ベンタスブルー8X）3I：タイトリスト T100フォージド（HZROUS）5〜9I：タイトリスト 620MB（DG EX TOUR ISSUE）46・52・56度：タイトリスト ボーケイSM10（DG EX TOUR ISSUE）60度：タイトリスト ボーケイフォージド（DG EX TOUR ISSUE）パター：ホワイトホットOG ♯7CHボール：タイトリスト プロV1x◇ ◇ ◇女子プロが手放さない名器のアイアンを調査。関連記事『西郷、山下、佐久間、原、河本、岩井姉妹ら女子プロが愛用する軟鉄アイアンとは？【26名のモデル調査】』を読めば、その秘密がわかる。
