プリファード・ライの処置方法などが対象 PGAツアー2026年シーズン開幕前にルール変更
2026年シーズンのPGAツアーはいよいよ次週、米国・ハワイ州の「ソニーオープン・イン・ハワイ」（1月15〜18日、ワイアラエCC）で開幕する。その始動前にいくつかの『ローカルルール』の変更が選手、キャディらに通達されたと複数の米メディアが伝えている。主な変更内容は以下の通りだ。
〈連続写真〉AI分析で分かった！ 松山英樹、高精度アイアンの秘密
【プリファード・ライは1クラブ内から1スコアカード内へ】雨天やコースの悪コンディションで適用される「プリファード・ライ」は、ボールを拾い上げて汚れを拭きとれるルール。これまではボールを戻す際に1クラブの長さ内に置く（プレース）ことができたが、これがPGAツアーで使用されるスコアカードの長さ約12インチ（約30センチ）内となる。DPワールドツアー（欧州ツアー）はもともと12インチ内を採用していたことから、選手からも「1クラブはピンへの角度が大きく変わる可能性がある」と変更を希望する声が挙がっていた。【他の選手が作ったピッチマークにボールが埋まった場合も無罰で救済】フェアウェイ、もしくはそれ以下にカットされた芝の上で、自身のピッチマークにボールが埋まった際は無罰で救済を受けられるが、これが他の選手が作り、直されていなかったピッチマークに入った場合も無罰で救済を受けられる。【自身が原因でボールが動いたのを知らずにプレーした場合、2罰打から1罰打へ】これまではボールが動き、そのまま元の場所に戻さずプレーした場合は誤所からのプレーとして2罰打が加えられたが、気付かずにプレーをしてしまった場合は1罰打に減罰される。これらのルールはソニーオープン・イン・ハワイから適用される。（文・武川玲子＝米国在住）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
米国男子ツアー 2026年大会日程
ちょっとお粗末？ルール処置間違いのペナルティは1日で4件
処置を間違え…上原彩子になんと“68打罰”！「私のミス」
「思い込みがあった、気をつけなきゃ」 石川遼はプリファードライ“なし”を忘れて1罰打
松山英樹が2025年を振り返る 今季2勝も…苦戦の日々「悔しいのは、優勝以外の毎週」
〈連続写真〉AI分析で分かった！ 松山英樹、高精度アイアンの秘密
【プリファード・ライは1クラブ内から1スコアカード内へ】雨天やコースの悪コンディションで適用される「プリファード・ライ」は、ボールを拾い上げて汚れを拭きとれるルール。これまではボールを戻す際に1クラブの長さ内に置く（プレース）ことができたが、これがPGAツアーで使用されるスコアカードの長さ約12インチ（約30センチ）内となる。DPワールドツアー（欧州ツアー）はもともと12インチ内を採用していたことから、選手からも「1クラブはピンへの角度が大きく変わる可能性がある」と変更を希望する声が挙がっていた。【他の選手が作ったピッチマークにボールが埋まった場合も無罰で救済】フェアウェイ、もしくはそれ以下にカットされた芝の上で、自身のピッチマークにボールが埋まった際は無罰で救済を受けられるが、これが他の選手が作り、直されていなかったピッチマークに入った場合も無罰で救済を受けられる。【自身が原因でボールが動いたのを知らずにプレーした場合、2罰打から1罰打へ】これまではボールが動き、そのまま元の場所に戻さずプレーした場合は誤所からのプレーとして2罰打が加えられたが、気付かずにプレーをしてしまった場合は1罰打に減罰される。これらのルールはソニーオープン・イン・ハワイから適用される。（文・武川玲子＝米国在住）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
米国男子ツアー 2026年大会日程
ちょっとお粗末？ルール処置間違いのペナルティは1日で4件
処置を間違え…上原彩子になんと“68打罰”！「私のミス」
「思い込みがあった、気をつけなきゃ」 石川遼はプリファードライ“なし”を忘れて1罰打
松山英樹が2025年を振り返る 今季2勝も…苦戦の日々「悔しいのは、優勝以外の毎週」