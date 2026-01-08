永嶋花音が正月ゴルフで家族対抗戦！「途中パパと私でバーディー入れ合う展開」と超ハイレベル!?
永嶋花音が自身のインスタグラムを更新。「家族ゴルフ 2026 Ver.」と題し、家族そろっての新年ゴルフの様子を公開した。
【ランキング】お嫁さんになってほしい女子プロは？ 1位〜10位まとめ
「今年もパパ姉チーム ママ私チームでチーム戦しましたー！！」と恒例になっている家族対抗戦を報告。「パパ姉チームの勝ち〜笑」と結果を明かし、終始にぎやかなラウンドだったことを振り返っている。投稿ではラウンド中のエピソードもたっぷりと紹介。「でも途中パパと私でバーディー入れ合う展開とか、姉が可愛い顔してありえないくらい飛ばしたり、ママは相変わらずずっと面白い」とそれぞれの個性が光る場面を回想し、「そんな盛り上がる初打ちでした」と家族ゴルフならではの楽しさをつづった。最後には「今年も頑張っていきましょ〜!!」と、新年への前向きなメッセージを添えている。投稿された動画には、家族4人がカートに乗り、笑顔でカメラに向かって手を振るシーンからスタート。パパ、ママ、姉、永嶋それぞれのティショットや、パターでホールインした瞬間に喜ぶ様子も収められている。またゴルフ場にはうっすらと雪が残っており、プレーの合間に雪を触って遊ぶ姿や、ピースサインを決める場面も。さらに永嶋の力強いナイスショットや、最後に4人そろってポーズを決めた写真で締めくくられ、仲の良さが存分に伝わってくる内容となっている。この投稿にファンからは「家族総出でゴルフ出来るなんて夢のようですね」「今年もファミリーゴルフのアップありがとうございます」と、楽しそうな家族ゴルフの様子に反響が寄せられた。また女子プロゴルファーの高木萌衣からは「仲良しで可愛すぎ」とコメントが届き、永嶋も「えぇ嬉しいです ありがとうございます」と笑顔で返信している。2026年の初打ちは、家族との温かさと楽しさにあふれた最高のスタートとなったようだ。
