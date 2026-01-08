歌舞伎俳優の大谷廣松（32）が8日、都内で自主公演「廣松の会〜雪月花」（2月6日、東京・観世能楽堂）の取材会を行った。

初の自主公演。祖父は人間国宝の四代目中村雀右衛門さんで、昭和の名女方として活躍した。今回の公演ではそんな祖父が残した家の芸「豊後道成寺」に挑戦する。

「1回、2回ではなく、これから回を重ねていくごとに毎回、豊後道成寺はやっていきたいという思いはある。祖父の背中を追い続ける人生になるとは思うが、少しでも祖父が残した物を受け継げたら」と今後の公演の基礎とすることを誓った。

通常「道成寺物」と呼ばれる作品は長唄による舞踊だが、今作は清元が主体となる。舞台上には鐘もなく、僧侶もいないなど、通常の道成寺とは異なる。雀右衛門さんが初めて舞踊化し、当たり役とした。清元が豊後節の流れをくむため、豊後道成寺となっている。

廣松は祖父から受け継いだ衣装で舞台に上がる。「何もないところで、世界を作り上げるのは凄いこと。これを凄いで終わらせてはいけない。何かを吸収して、得られる物は得ないといけない」と強い思いを口にした。

他に「まかしょ」「島の千歳」を上演する。廣松は「さらっとした演目でして、道成寺が応用編とすると島の千歳などは教科書的な部分があるので、初めての自主公演で一つそういうものを入れたかった」と演目を選んだ理由を説明した。

今年は新橋演舞場「初春大歌舞伎」（27日まで）の「鳴神」雲の絶間姫を演じるなど、幸先の良いスタートを切った。「来年、再来年にむけて、勢いがつくようにしていきたい」と今年の抱負を口にした。

女方としては「普通の道成寺や藤娘もいつかやってみたい」と気合。「祖父が残してくれたものがたくさんあるので一つ一つ身の丈にあったレベルから伸ばしていきたい」と今後の展望を明かした。