Ä®ÅÄ¡¦²¬Â¼¡¡¿·Ç¯¤ÎÀÀ¤¤¡Ö¥±¥¬¤·¤Ê¤¤¡×¡¡¶õÊ¢»þ¤Î·¹¼Ð¥¦¥ª¡¼¥¥ó¥°¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡ÖÂÎ¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¡×
¡¡FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤Ï8Æü¡¢ÅìµþÅÔÄ®ÅÄ»ÔÆâ¤Î¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ÇÁ´ÂÎÎý½¬¤ò¹Ô¤¤¡¢DF²¬Â¼ÂçÈ¬¡Ê28¡Ë¤¬¿·Ç¯¤ÎÀÀ¤¤¤òÎ©¤Æ¤¿¡£
¡¡¡Ö¥±¥¬¤·¤Ê¤¤¡×¡£º£Ç¯½é¤Î¼èºàÂÐ±þ¤ÇÃ»¤¤¸ÀÍÕ¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤Ï¶¯¤¤¡£Ä®ÅÄ²ÃÆþ1Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¤Ï³«Ëë¤«¤é3¥Ð¥Ã¥¯¤Î°ì³Ñ¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢9·î¤ËµþÅÔÀï¤ÎÀÜ¿¨¥×¥ì¡¼¤Ç±¦É¨ÆâÂ¦Â¦Éûð×ÂÓ¡Ê¤¸¤ó¤¿¤¤¡Ë¤òÉôÊ¬ÃÇÎö¤·Ä¹´üÎ¥Ã¦¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤ËÉüµ¢¤·¤¿¤¬¡Ö¸åÈ¾Àï¤Î°ìÈÖÂç»ö¤Ê»þ´ü¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤¬¥±¥¬¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡Ê¥ê¡¼¥°¡ËÍ¥¾¡¤âÁÀ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡×¤È²ù¤·¤µ¤ò¶»¤Ë¹ï¤ß¡Ö¥±¥¬¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¤òÎ¥¤ì¤ë»þ´Ö¤ò¤Ê¤¯¤¹¤³¤È¤òº£Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£
¡¡Í¸À¼Â¹Ô¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡Ö¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤Î¸þ¾å¤äÂÎ¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬É¬Í×¡×¡£¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éËèÆü¡¢¶õÊ¢»þ¤Ë·¹¼Ð¤ò¤Ä¤±¤Æ¥¦¥ª¡¼¥¥ó¥°¤¹¤ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¼ç¤ÊÁÀ¤¤¤ÏÂÎÆâ´Ä¶¤òÄ´À°¤·¤Ê¤¬¤é¡ÖÂÎ½Å¤òÁý¤ä¤µ¤º¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£ºòÇ¯11·î¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤ÎFWÀ¾Â¼Âó¿¿¡Ê29¡Ë¤«¤éËèÄ«¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ù¥¹¥ÈÂÎ½Å¤ä¶ÚÆùÎÌ¤Ê¤É¤Ï¡ÖÌÏº÷Ãæ¡£¡È¤³¤ì¤¬¥Ù¥¹¥È¡É¤Ã¤Æ·è¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤½¤³¤ËÂÇ¤ÁÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÇËèÇ¯¤Ç¤¤¤¤¤â¤Î¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡×¤È¸À¤¤¡¢¸½ºßÂÎ½Å89¥¥í¤ÇÂÎ»éËÃÎ¨¤Ê¤É¤Ï¤³¤ÎÆü¤Î¼èºà¸å¤Ë·×Â¬Í½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£¡ÖºòÇ¯¤Ï¶ÚÆùÎÌ¤¬Áý¤¨¤Æ½Å¤¯´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¤â¤¦¾¯¤·¸º¤é¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¡£ÂÎ»éËÃÎ¨¤Ï10¡óÁ°¸å¤Ë¤·¤Æ¡¢¥¯¥í¥¹¥Õ¥£¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤ÊÆ°¤«¤»¤ë¶ÚÎÏ¤òÁý¤ä¤»¤ë¾õÂÖ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÁ´ÂÎÎý½¬¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ð¥ëÁö¤Ê¤É¤Î¥é¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤«¤é¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤ä¥í¥ó¥°¥Ñ¥¹¤Î´ðÁÃÎý½¬¡¢¼ÂÀï·Á¼°¤Þ¤ÇÌó1»þ´ÖÈ¾¤ß¤Ã¤Á¤ê´À¤òÎ®¤·¡¢·Ú²÷¤ËÆ°¤¤¤¿¡£º£¸å¤Ï²Æì¥¥ã¥ó¥×¤ò·Ð¤Æ¡¢ÆÃÊÌÂç²ñ¡ÖÉ´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¡×³«ËëÀá¡¦²£ÉÍMÀï¡ÊÍè·î6Æü¡¢Æü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¤Ø¸þ¤«¤¦¡£²¬Â¼¤Ï¡Ö¤Þ¤º¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¶¯ÅÙ¡¢´ð½à¤ò¾å¤²¤Æ³«Ëë¤ò·Þ¤¨¤¿¤¤¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£