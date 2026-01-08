女優の黒柳徹子（92）が8日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）に出演。各国を訪れた経験がありながら「オススメできるところはあまりない」と語った。

この日のゲストは俳優の松田龍平。黒柳から「あなた、海外旅行に行きたいんですって？」と話を振られた松田は「何したいって言われたら旅行したいなあ、って気持ちはありますね」と告白した。

行きたい場所については「どこでもいいんですけど、どうせなら海外」と答えつつ、「徹子さんはご旅行では行かれないんですよね？」と質問。黒柳は「私、自分の旅行として（海外に）行ったことはハワイぐらいしかないです。あとは全部ユニセフの」とほとんどが親善大使を務めるユニセフの活動で訪れていると明かした。

その上で「子供が困っているとか、子供が泣いてるとか戦争やっているとか、そういうところしか行ってないから。オススメできるところはあんまりない」とした。

国内旅行については「昔ね、若い時分にそういう番組やってたんで、国内はわりと転々としましたね、方々。いいところいっぱいありましたよ、日本の中で。青森の方とか」と黒柳。「下の方あんまり行ったことないんですよ。大阪ぐらいは行ったことありますけど。九州も行ったことありますけど、仕事で行った時が多いから。旅行で温泉とかそういうところ行ったら、九州の方、いいだろうなと思いますよね」と話した。