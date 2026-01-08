作業5分ですぐ食べられる！箸止まらないパリパリ大根

今が旬の大根。いろいろ活用できる優秀食材ですが、漬物を作ろうとすると意外と時間がかかって大変。そこで今回は、5分でできる簡単レシピのバリエーションをご紹介します。

▼ごまと大葉が香ばしい♪

皮をむいて千切りにカットした大根を、ボウルにイン。塩をかけて軽くもむようにしたら、水気を切ります。トッピングしたごま＆大葉がクセになる〜。



※記事のメイン写真はこちらのレシピを参考に調理させていただきました

▼青じそドレッシングで簡単に♪

市販のドレッシングが大活躍！いちょう切りにした大根に、かけて揉みこむだけのお手軽さが嬉しい。コクが欲しいときは、ごま油をプラスしても絶品ですよ〜。

▼塩こんぶ＆レモンでサッパリと

好きな形にカットした大根をビニールに入れて、塩こんぶ＆レモン汁を加えて揉みこむだけでOK。あと引くうまさで、食べ出したら止まりません。





しっかり漬け込もうとしたら、1日はかかる大根の漬物ですが、今回ご紹介したテクニックを使えば、速攻でできます。パリパリ食感で、お酒にも白いご飯にもピッタリですよ。 (TEXT:森智子)

（撮影：クックパッドフォトサポーターズ）