Mrs. GREEN APPLEのライブフィルム＆ドキュメンタリー （C）2025 UNIVERSAL MUSIC LLC （C）2025 MGA Film Partners

　Mrs. GREEN APPLEのライブフィルム『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREEN』と、ドキュメンタリー『MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM 〜THE ORIGIN〜』、2作品の累計興行収入が20億円を突破した。

【画像】“初出し”「FJORD」のカット、第2弾プレゼント

　2025年11月28日（金）〜2026年1月7日（水）の「41日間」の累計成績は、『FJORD』が動員約41万人、興収が約13億6千万円。『THE ORIGIN』が、動員約44万人、興収約6億5千万円となった。2作品あわせての総動員数は85万人、累計興収は20億円を突破した。

　ドキュメンタリー「THE ORIGIN」は、日本の音楽シーンをけん引する彼らの「今」と「その先」を追い、初めて“Mrs. GREEN APPLE”を知ることができる内容。『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜』に向けて生まれた新曲「Variety」が誕生し、観客に届くまでの約300日に密着した内容。大森元貴（Vo／Gt）が同曲をゼロから創り上げる制作の瞬間までも初公開した。

　また、同時公開されたライブフィルム『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREEN』は、2025年7月に約10万人を熱狂させたミセス史上最大規模のスケールのライブ「MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜」の圧巻のステージパフォーマンスをIMAX上映で再び体感することができる内容となっている。