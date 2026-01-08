応用地質<9755.T>が後場急上昇している。午後１時３０分ごろ、集計中の２５年１２月期連結業績について、営業利益が３３億円から３７億円（前の期比１５．５％減）へ、純利益が３５億円から３９億円（同２．７％減）へ上振れて着地したようだと発表しており、これが好感されている。



売上高は７６０億円（同２．６％増）の従来見通しを据え置いたものの、防災・インフラ事業で既に計上していた完成業務補償引当金について、設計や施工計画の精査により工事費用が減少したことに加えて、国内グループ各社で主要案件での増額変更や原価率の見直しに加え、一部費用の低減が進んでいることが要因としている。同時に、期末配当予想を４７円から５７円へ増額し、年間配当予想を１００円（前期８６円）とした。



出所：MINKABU PRESS