「いなりもち」に「バターもち」!? 余ったおもちのカフェ風＆おつまみアレンジレシピ4選
【画像で確認】ビールのお供にぴったりな「もち×チーズ」レシピは？
お正月気分もすっかり抜けた今日この頃。「年末に買ったおもち、まだこんなに残ってる……！」なんてこと、ありませんか？
なかなかおもちが減らないのは、お雑煮や焼きもちといった定番の食べ方に飽きてきてしまったからかも。そこで今回は、子どもから大人までみんなが大好きな「チーズ」を使った、間違いなしのおもちアレンジを4品ご紹介します！
■おもちとろッピ〜
【忙しい朝食に！レンジで15秒チンするだけ】
【材料・1個分】
・切りもち・・・1個
・のり・・・1枚
・６Ｐチーズ・・・1個
【作り方】
1．のりの上にもちをのせ、30秒レンチンする。
2．1の上に６Ｐチーズをのせる。
3．さらに15秒レンチンして全体にのりを巻く。
■いなりもち
【子どものおやつに！甘じょっぱいいなり揚げから濃厚チーズがとろ〜り】
【材料・2個分】
・切りもち ・・・２個（約100g）
・いなり揚げ ・・・２枚
・６Ｐチーズ ・・・２個
【作り方】
1．いなり揚げの中にもちと６Ｐチーズを入れる。同様にもう1個作る。
2．耐熱皿にのせて、ラップをせずに、もちが柔らかくなるまで1分30秒レンチンする。もちが硬い場合は10秒ずつ様子を見ながら追加加熱する。
■チーズポークもち
【夕食＆おつまみに！食べごたえがあってごはんが進む味】
【材料・2個分】
・スパム・・・ 2枚
・切りもち・・・2個
・６Ｐチーズ ・・・2個
・のり・・・適量
【作り方】
1．適量に切ったスパムともちをフライパンで焼き、スパムにチーズをのせる。
スパムを両面焼いたあとに６Ｐチーズをのせて温めると、とろりとしたチーズの食感が味わえる。
2．1のもちにスパムとチーズを重ねて、細く切ったのりで巻く。
■チーズバターもち
【休日のブランチに！「ふわふわ」と「もちもち」のハイブリッド食感】
【材料・作りやすい分量】
・切りもち・・・ 3個(約150g)
・水 ・・・50cc
・６Ｐチーズ ・・・3個
・砂糖 ・・・大さじ2
・卵黄 ・・・1個分
・塩 ・・・小さじ1/4
・有塩バター・・・ 10g
・片栗粉 ・・・大さじ1/2
【作り方】
1．耐熱容器にもち、水、６Ｐチーズを入れてふんわりとラップをし、3分レンチンする。全体がまとまるまで混ぜる。
2．砂糖、卵黄、塩、バターを1に加えて、まとまるまで混ぜる。さらに片栗粉を加えて混ぜる。
3．ふんわりとラップをして40秒レンチンし、混ぜる。
4．ラップを広げて打ち粉(片栗粉：分量外：適量)をし、3をのせて包み、形をととのえる。2等分にして、それぞれ丸く広げる。粗熱をとって各6等分にカットする。
チーズは、使いやすい大きさにカットし、個包装された雪印の「６Ｐチーズ」を使うと便利です。
６Ｐチーズに「雪印北海道バター」を加え、バターの豊かな香りとコクの余韻が愉しめる「６Ｐチーズ雪印北海道バター入り」を使えば、レシピが一段と濃厚＆コク増しに。
「チーズバターもち」に「６Ｐチーズ雪印北海道バター入り」を使うときは、水を60ccにすれば、材料のバターがなくても作れますよ！
※ ※ ※
おもちとチーズは好相性。チーズを加えることで、いつもと違う洋風の味わいになりますし、のりなどの和食材を加えると、さらに味のバリエーションが広がります。いずれも手軽にできるレシピばかりなので、しょうゆやきなこの和風もちに飽きてきたら、ぜひ作ってみてくださいね！
※電子レンジを使う場合は600Wのものを基準としています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。また機種によって差がありますので、様子をみながら加熱してください。
文＝高梨奈々