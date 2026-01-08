NBAシカゴ・ブルズは1月7日、パリ五輪バスケットボール男子日本代表の河村勇輝（24）と2WAY契約を締結したことを公式Instagramで発表した。投稿では「OFFICIAL: We have signed Yuki Kawamura to a Two-Way contract. Welcome back」と英語で伝え、ユニホーム姿の特別ビジュアルを公開。再契約の知らせは、日米のファンの間で大きな反響を呼んでいる。

【画像】八村塁、けん玉スゴ技披露にSNS驚き「日本人で見ても上手い方」「体幹の良さよ」

公開された画像には、シカゴ・ブルズの黒と赤を基調としたユニホームに身を包み、バスケットボールを手にした河村の姿が収められている。力強い視線とともに「WELCOME BACK」の文字が大きく配置され、再出発を印象づけるデザインだ。チームロゴや赤いライティングが映える構図で、ブルズの一員として戻ってきた存在感を強く打ち出している。

【画像】ブルズが公開した河村の再契約ビジュアル（画像はChicago Bulls公式Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「やったー！！ おかえりなさい！！ 待ってました」「おめでとうございます ずっと応援してます」「2ウェイ契約合意！ おめでとう。おかえりなさい」「本当に嬉しい おめでとう！ ありがとう」といった祝福と喜びの声が寄せられている。