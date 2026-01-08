横浜流星＆広瀬すずがレトロ駄菓子屋で和気あいあいなショート動画撮影！　富士フイルムから動画も撮れる新世代チェキが登場

富士フイルムは1月30日にinstax™“チェキ”シリーズから「instax mini Evo Cinema™」「instax mini Link＋™」を発売します。

発売を記念して1月7日に行われた新製品発表会では「instax mini Evo Cinema™」新CMにも出演している広瀬すずさん・横浜流星さんが登壇し、新アイテムの魅力や2026年の抱負を語りました。

■吉沢亮の餅つきの勢いがすごかった!? お正月新CMの裏話を語る

「お正月を写そう♪」のフレーズが印象的なお正月の新CMは、餅つきがテーマ。CM撮影の感想を聞かれると、広瀬さんは「今までとはひと味違うストーリー調で楽しかったです」と笑顔でコメント。

横浜さんは、同CMで共演している吉沢亮さんとは分かれての撮影だったそうで、「先に撮っていた吉沢君の餅つきの手つきが早すぎて、合わせるのが大変でした（笑）」と息ぴったりの餅つきシーンの裏側を語りました。

■広瀬すずがフラフープを披露！ 2人で仲良く動画の撮り合いっこ

ここで会場には駄菓子屋のセットが登場。「instax mini Evo Cinema™」の”チェキでの動画撮影”という新機能を、お二人が実際に撮影して体験してみることに。

同アイテムでの動画撮影の魅力の一つは、様々な時代をイメージしたエフェクトを体験できる「ジダイヤル」。

最初にカメラを持った横浜さんは、モノクロフィルムカメラの風合いが楽しめる「1930年代」をチョイス。セットの中から昭和レトロな小道具を2人でセレクトしながら撮影していました。

撮影中には、横浜さんから手渡されたフラフープを広瀬さんが完璧に回して見せる一幕も。横浜さんも「いいねえ！」とノリノリで撮影を続け、会場はあたたかい雰囲気に包まれました。

カメラマンを広瀬さんに交代した後は、「1960年代」「2000年代」と年代を変えながら撮影。2000年に4歳だったという横浜さんは「うわあ〜ガチャガチャだあ〜！」と当時の自分になりきりながらカプセルトイを楽しんでいました。

撮影した動画をQRコード付きのチェキプリント™にしてすぐに再生できることも「instax mini Evo Cinema™」の魅力の一つ。実際に撮影した動画を見た広瀬さんは、「平和に遊んでいるだけでこんなにおしゃれな動画が……。懐かしい気持ちになるような温かさがありますね」と驚いた様子。先日まで作品の撮影で共演していたというお二人の、仲の良い雰囲気が伝わってくる動画に仕上がっていました。

■2人の2026年の抱負は？

発表会では質疑応答の時間も。「instax mini Evo Cinema™」をどんなシーンで使いたいかを問われると、横浜さんは「どんなシーンも絵になる」とアイテムの魅力を語りながら、「日常的な雰囲気もぴったりだし、昨年撮影で訪れた瀬戸内の美しい島でも撮りたかった」と振り返りました。

広瀬さんも「15秒という瞬間、瞬間を切り取ることができるので、現場や話している最中の笑顔などを撮りたい！」と、魅力を紹介してくれました。

また、2026年の抱負については「いい意味でマイペースに、お仕事も、お仕事を頑張るためのリラックスの時間も、いつもと変わらないペースで楽しみたいな」と広瀬さん。「今年は舞台もあるので健康に気をつけて頑張りたいです」と意気込みました。

横浜さんも「昨年は大河ドラマを終えて節目の年になりました。今年から新たな挑戦が始まるので、気を引き締めて努力していきたい」と決意を語りました。

■ダイヤルを回して好きな時代にタイムスリップ。「instax mini Evo Cinema™」の非日常で特別な動画を楽しんで

今回発表された「instax mini Evo Cinema™」は静止画に加え、動画の撮影・スマホプリンターとしても使用できる新時代のインスタントカメラ。10種類の「ジダイヤル™エフェクト」から好きな年代を選び、それぞれの時代特有の味わいを感じる動画や静止画を撮影することができます。

エフェクトは収録される音声にも適用され、一部のエフェクトではカメラの中でフィルムが回る音などの効果音も撮影中に流れるのだとか。作り込まれた映像の質感で、映画のような世界観に浸れそうです。

黒とグレーを基調としたクラシックなデザインの本体は片手で簡単に操作でき、旅行などのお出かけシーンにもぴったり。同じく1月30日に発売されるスマホプリンターチェキ「instax mini Link＋™」と合わせ、ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。

■商品概要

instax mini Evo Cinema™

instax mini Link＋™

発売日：1月30日

instax™公式サイト：https://instax.jp/

（取材・文：五十嵐紫月／マイナビウーマン編集部）