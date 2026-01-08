STARTO ENTERTAINMENT所属アーティストのグッズを販売している『MERCH MARKET』公式Instagramで、SixTONESのツアー『MILESixTONES』グッズの撮影メイキングムービーが公開された。

【動画＆写真】SixTONES『MILESixTONES』メイキングなど①②

SixTONESは1月7日から『MILESixTONES』ツアーがスタートしたばかり。

■全員で手をつないで“6”の数字を作るシーンも必見

動画は「Stargaze」が流れるなか、黒を基調にふわっとした素材をミックスした衣装の6人がズラリと並ぶ場面からスタート。

ソロ撮影では、腰元のフリンジを揺らし、片足立ちで体を斜めにしたポーズを見せるジェシーや、ロングジャケットの裾をひるがえしながらふわっと飛び上がるようなポージングを見せる京本大我、透け素材を重ねた黒シャツをパンツにインしたスタイルで、両手を左右に伸ばして歩く松村北斗。

長さの違うボトムスを重ね、長い裾の衣装を躍動させながらるアンニュイな表情を見せる高地優吾（「高」ははしごだかが正式表記）、ひざ丈スカート＆パンツ姿でポケットに手を入れてポーズを決めた森本慎太郎、シフォン素材のような衣装のインナーがふんわりと舞い上がる田中樹。

6人の集合撮影では、立ったり座ったり全員で手をつないで“6”の数字を作るシーンも。さらにソロショットでキャンドルを持ってほほ笑む様子や、それぞれのカメラ目線ショットの撮影シーンが続く。

“MILESixTONES”とデコレーションされたケーキが映し出された後は、パーティーモードの部屋に衣装が変わった6人が登場。赤茶色の衣装に金色のネックレスをじゃら付けしたジェシーは、バケットとグラスを持ってポーズ。茶色のレザージャケットに黒パンツをあわせた京本は、床にぺたんとあぐらをかいて椅子に頭をのせて笑顔。

パールがあしらわれた柄シャツにラメのパンツ姿の松村は、風船をもってソファに豪快に寝そべり、レザーシャツ姿の高地はグラスを持ってキリッとカメラを見つめる。グレーのジャケット姿の森本はケーキを片手で持っておどけるようなポーズ。ベージュのセットアップをまとった田中は、床にちりばめられたキラキラの飾りを持ってはしゃぐ様子を見せる。

ごちそうを食べたり、写真を撮り合ったり、6人でパーティーをわちゃわちゃ楽しんだあと、頭を寄せ合い目を閉じて床で眠る姿も収められている。

コメント欄には「全員が完璧ビジュ」「黒衣装もカラフル衣装もかっこよすぎる着こなし」「6人ともイケ散らかしてる」「アイドルしててかわいい」「みんなポージングが神」などといった声が続々と到着している。

2025年のドームツアー『YOUNG OLD』のグッズのポストとの違った雰囲気も、ぜひ楽しんでみてほしい。

■グッズ撮影メイキングムービー

■シックなトーンの『YOUNG OLD』の6人