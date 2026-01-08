14時の日経平均は640円安の5万1321円、ＳＢＧが246.28円押し下げ 14時の日経平均は640円安の5万1321円、ＳＢＧが246.28円押し下げ

8日14時現在の日経平均株価は前日比640.71円（-1.23％）安の5万1321.27円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は755、値下がりは772、変わらずは71。



日経平均マイナス寄与度は246.28円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、東エレク <8035>が129.36円、アドテスト <6857>が90.92円、信越化 <4063>が32.76円、イビデン <4062>が20.26円と続いている。



プラス寄与度トップは中外薬 <4519>で、日経平均を11.03円押し上げている。次いで塩野義 <4507>が10.13円、コナミＧ <9766>が9.86円、住友ファーマ <4506>が7.55円、大塚ＨＤ <4578>が7.25円と続く。



業種別では33業種中13業種が値上がり。1位は医薬品で、以下、鉱業、空運、石油・石炭と続く。値下がり上位には非鉄金属、情報・通信、ゴム製品が並んでいる。



※14時0分6秒時点



株探ニュース

