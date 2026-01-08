¥Õ¥¸¡Ö¼ò¤Î¥Ä¥Þ¥ß¡×Ã´Åö¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬Âà¼Ò¡ÖÀ©ºî¿ÍÀ¸¤Î¥»¥«¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÄÏ¤ß¤¿¤¤¡×
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÆüÃÖÍ´µ®»á¤¬8Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£1·îËö¤ò¤â¤Ã¤ÆÆ±¶É¤òÂà¼Ò¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
ÆüÃÖ»á¤Ï¡Ö2026Ç¯1·îËöÆü¤ÎÆÃÈÖÊüÁ÷¤ò¤â¤Ã¤Æ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤òÂà¼Ò¤·¡¢¥Õ¥ê¡¼¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Æ¥ì¥Ó¶É¤äÇÛ¿®¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¡¢¤è¤ê¹¤¤ÎÎ°è¤Ç¡ØÌÌÇò¤¤¤³¤È¡Ù¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢²ñ¼Ò¤Ë¤âÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾å¤Î·èÃÇ¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¸¤ò´Þ¤á¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤ªÏÃ¤òÄº¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¾ÜºÙ¤Ï¤Þ¤¿·è¤Þ¤ê¼¡Âè¤³¤Á¤é¤Ç¤ªÅÁ¤¨½ÐÍè¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
ºßÀÒÃæ¤Ï¡Ö¼ò¤Î¥Ä¥Þ¥ß¤Ë¤Ê¤ëÏÃ¡×¤ÎÁí¹ç±é½Ð¤òÃ´Åö¤·¤¿¤Û¤«¡¢¡ÖTHE SECOND¡¡¡ÁÌ¡ºÍ¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡Á¡×¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Ê¤¦¡×¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤Î¿Íµ¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤ÎÀ©ºî¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÆ¯¤¤¤¿Ìó22Ç¯´Ö¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÁ´¤ÆÊÙ¶¯¤Î¾ì¤Ç¤·¤¿¡£À¼¤ò½Ð¤·¤Æ¾Ð¤¤Å¾¤²¤ë½Ö´Ö¤ò¶¦Í¤Ç¤¤¿Æü¡¹¤ä¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤·¤ó¤É¤¤¶ÉÌÌ¤ò¶¦¤Ë¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤ê¡¢¼ò¤ò°ì½ï¤Ë°û¤ß¤Ê¤¬¤éÇ®¤¯ÏÃ¤»¤ëÃç´Ö¤¬½ÐÍè¤¿¤³¤È¤ÏÁ´¤Æ¤Ò¤«¤êµ±¤¯ÊõÊª¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¡£¡Ö¡ØÌÌÇò¤¤¤â¤Î¤ò¿¿·õ¤Ëºî¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤Ï´Ó¤ÄÌ¤·¤Æ¡¢À©ºî¿ÍÀ¸¤Î¥»¥«¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÄÏ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£