指先や足先がキンキンに冷えてツラい今の時期。暖房が効いた室内だとしても、オフィスのような広い空間になるとどうしても冷えを感じてしまうんですよね...。

対策として靴下を重ね履きしている人も少なくないはずですが、「岩盤浴 厚地靴下」はそんな人にこそ試してみて欲しいソックスです。

2つの希少鉱石が生み出す、遠赤外線のぬくもり

「岩盤浴 厚地靴下」の特長は、ブラックシリカと、特別天然記念物の北投石という、2つの希少鉱石を使用しているところにあります。

遠赤外線を放射し続けることができる鉱石を塗布していることで、履くだけで足元をじんわりと温めてくれるというわけです。

ブラックシリカは北海道産の貴重な鉱石。さらに北投石は、世界でも秋田県の玉川温泉と台湾の北投温泉でしか産出されない超希少な鉱石。これらを独自の「健まーる加工」で生地にしっかり付着することで、まるで岩盤浴に入っているかのような心地よい温かさを実現しています。

長野県の高い繊維技術が活きた、安心の純国産

長野県は古くから養蚕産業が盛んで、繊維技術のノウハウが豊富に蓄積されてきた土地。「岩盤浴 厚地靴下」は、その高い技術力を活かした純国産品となっています。

しっかりとした厚手の生地が足裏から甲まで全体を包み込み、保温性は抜群。それでいて履き口には細いゴムを編み込んでいるため、ゆったりした履き心地なのにズレにくいという絶妙なバランスも実現しています。

履いている人の体温を利用して温める仕組みなので、熱くなりすぎる心配がなく、真冬はもちろん、寒暖差の激しい春や秋でも快適に使うことができます。

洗濯機でそのまま洗えて、お手入れもラクチン

特別な鉱石を使っていることでお手入れが大変そうに思うかもしれませんが、ご安心ください。健まーる加工で付着させた鉱石は洗濯にも強く、洗濯機でそのまま洗えます（※ネット洗い推奨）。いつでも清潔に保てて、毎日気兼ねなく履けるのは嬉しいところですね。

サイズは22〜27cmの男女兼用で、カラーはネイビー、グレー、ブラックの3色展開。デスクワーク中や就寝時などに、足元の冷え対策のとしてぜひ導入をご検討いただきたい逸品となっています。

「岩盤浴 厚地靴下」は、数量限定の割引販売が終了間近となっています。この冬を快適に過ごしたい方、お早めのチェックをお忘れなく！

