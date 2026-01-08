Image: Kyle Barr - Gizmodo US

日本でも昨年末に発売されたLenovo（レノボ）Legion Go 2。

ゴツい手仕様の携帯ゲーム機。Lenovo Legion Go 2レビュー

賛否両論あれど、とにかく画面がキレイなことは確かなモバイルゲーム機です。アレがアレなんだよなとかいいつつ、結局買った人はヘビー使いしている印象あります。搭載OSはWindows 11でした。

ラスベガスで開催中のCES 2026にて、そのLegion Go 2にSteamOS版が出ることが明らかになりました。

基本スペックは発売済みのWin版と同じ。AMD Ryzen Z2 Extremeプロセッサーに、メモリ32GB、容量オプションは最大2TB。Win 11版と違うのは、Windows Xbox FSEに切り替えできるトグルが端末に付いていること。

Image: Kyle Barr - Gizmodo US

OSで変わる性能

盛り上がり続けるポータブルPCゲーム機業界。結局使いやすいOSが肝じゃね？とXboxをチラ見しながらの声が高まっているような。ゲームプラットフォームOSとして、SteamOSを支持する人は少なくありません。

米GizmodoもポータブルPCゲームのOSには敏感。昨年Legion Go 2がリリースされた時点で、SteamOSと同じくLinuxベースのOS「Bazzite」と比較しています。フレームレートはBazziteが上。SteamOS版が発売されたら、Win版と比較する人がますます増えそう。

SteamOS版Legion Go 2の発売は6月を予定。価格は1,200ドル（約18万8000円）。Win 11版の1,350ドル（日本では18万9200円）から値下がりという、何もかも値上がりする中（特に今年はメモリが大変な中）、非常にありがたい価格設定となっています。