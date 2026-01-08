竹内涼真の妹・たけうちほのか、健康的な手料理公開「上手に焼けてる」「クオリティ高い」と反響
【モデルプレス＝2026/01/08】モデル系インスタグラマーのたけうちほのかが、1月8日までに自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】竹内涼真の妹「クオリティ高い」健康的な手料理公開
たけうちは「無病息災！」と記し、七草粥や焼き魚、卵焼きなどが並ぶ健康的な食卓の写真を投稿。「朝から七草粥を作りました」「卵焼きも上手く焼けました」とつづり、丁寧に手作りした料理を披露した。
この投稿に、ファンからは「卵焼き上手に焼けてる」「クオリティ高い」「めっちゃ美味しそう」「料理上手で素敵」「心のこもった食卓」「食欲が刺激される」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
