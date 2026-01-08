ナイナイ矢部の妻・青木裕子“ライスがハート”息子2人作のカレー公開「盛り付けが可愛すぎる」「幸せな食卓」と反響
【モデルプレス＝2026/01/08】フリーアナウンサーの青木裕子が1月8日、自身のInstagramストーリーズを更新。息子たちの手作り料理を公開した。
【写真】ナイナイ矢部の妻「盛り付けが可愛すぎる」息子たちが作った家庭的カレー
1月7日に43歳の誕生日を迎えた青木は「旅行帰り、新学期前でバタバタバタ」と洗濯や新学期の準備で忙しかったことを報告。「夕飯は息子たちがカレーを作ってくれました」と息子2人がキッチンで料理をする様子を公開した。また、息子たちが一生懸命に作ったカレーの写真も投稿。ライスがハートの形に盛り付けられていたことに「試行錯誤してくれました」と記し、「美味しくいただきました」とつづっていた。
この投稿に、ファンからは「2人とも優しい」「ハートの盛り付けが可愛すぎる」「幸せな食卓」「素敵な家族の風景」などの声が上がっている。
青木は、お笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之と2013年に結婚。2014年に長男、2016年に次男を出産した。（modelpress編集部）moki
【Not Sponsored 記事】
◆青木裕子、息子たちの手作りカレー公開
◆青木裕子の投稿に「ハートの盛り付けが可愛すぎる」と反響
【Not Sponsored 記事】