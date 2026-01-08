飼い主さんご自宅二階には空き部屋が。その一室を開放した際のニャンズの反応が反響を呼んでいます。

“新天地”に大はしゃぎする姿はもちろん、飼い主さんの手伝いをこなすニャンズを収めた動画は、本記事執筆時点で29万再生を達成するとともに、「はじけてるなーw 」「そんな楽しそうなはしゃぎ方ある？笑」との声が殺到しています。

【動画：2階の部屋をネコたちのために開放した結果→大喜びして……微笑ましすぎる光景】

愛猫たちに猫部屋をプレゼント

柴犬『ヤト』ちゃん、猫の『小太郎』くん・『トワ』ちゃんの日常が好評の人気YouTubeチャンネル『ヤトと小太郎とトワ』に投稿されたのは、“ネコ部屋”開放に大喜びする小太郎くん・トワくんの動画です。

この日、飼い主さんご夫妻は、ご自宅二階にある空き部屋をネコ部屋として活用するための準備に着手されたそう。彼らにとってその一室は普段あまり馴染みのない場所の様子。動画内には、“新天地”に大喜びするニャンズが捉えられていました。

動画冒頭には猛然と階段を駆け上り、二階へ赴くトワくんの姿が。後を追うのは小太郎くん。開放されたお部屋に駆け込んだ彼らは、時折ニャンプロを交えながら、追いかけっこを満喫したのだとか。

小太郎くん・トワくんにとって、こちらのお部屋はまさに“新天地”。お部屋開放にひとしきりはしゃいだあとは、満足げな様子で一休みしたり、窓からの景色を楽しんだりと、穏やかなひとときを過ごしたそうです。

“猫の手”を借りての採寸に笑いの声「手伝ってて草」

ネコ部屋をより快適な空間にするため、カーペットの設置を考えたというパパさん。採寸のアシストに乗り出したのが小太郎くんで、床を計測していたところ、彼はメジャー先端の爪部分を前足で抑えてくれたといいます。

一方のトワくんは採寸の段取りがわからないようで、メジャーの前で困惑の面持ちを。そこへやって来たのは小太郎くんで、まるでトワくんに押さえ方を教えるかのようにして、メジャーにタッチして見せたのだとか。

カーペット設置後は……

動画後半にはネコ部屋開放から数日後の映像も。その日はカーペットの設置を行ったというパパさんですが、床には日向ぼっこを楽しむトワくんが。カーペットを広げるさなかも彼が陽だまりから動くことはなく、ちょっぴり困った様子のパパさんが映し出されていました。

その後はカーペットを設置したばかりのネコ部屋の中、パパさんのお腹の上にて日向ぼっこを再開したというトワくん。あたたかな陽光の中、幸せなひとときを過ごすトワくん・パパさんの姿は、視聴者の心をほっこりとあたためました。

空き部屋開放に大はしゃぎする小太郎くん・トワくんをはじめとし、採寸のお手伝いにカーペット設置までの様子を捉えた動画には、「階段かけ上がるとき、「ひゃっほー」って言ってるに違いない」「夏休みに、海の旅館へ着いて部屋に入ったばかりの子供たちのようなはしゃぎぶり」「躍動感ありすぎる二匹。新しいお部屋はどうですか？」「二人とも、パパのお手伝い。偉いし賢いね」とのコメントが多数寄せられています。

人気YouTubeチャンネル『ヤトと小太郎とトワ』では、1ワン2ニャンのキュートな日常を記録した動画が公開されています。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ヤトと小太郎とトワ」さま

