「お金、身につきますように！」西宮神社、恒例『招福大マグロ』奉納 近年まれにみる“大物”現わる
商売繁盛の神様「えべっさん」の総本社・西宮神社（兵庫県西宮市）で8日午前、水産関係者が大漁を祈願する『招福大マグロ』を奉納した。
丸々としたマグロ身の表面に賽銭を張り付けると「お金が身に付く」とされる恒例行事。
マグロの奉納は、1969（昭和44）年に神戸市東部中央卸売市場（神戸市東灘区）が開設されたのを機に、翌年の十日えびすから始まった。マグロはその大きさから本殿にお供えすることができず、拝殿に供えられる。
今年（2026年）奉納されたのは、全長約3メートル、重さ約270キロの千葉県産クロマグロ。刺し身にすると約1400人分に相当するという。
西宮神社によると、毎年大ぶりで形の良いものを選ぶが、今年は特に“大物”で、「景気の上昇が期待できる、近年まれに見る大きさは市場関係者が喜んでいる」と話す。例年は230〜250キロで、270キロは14年ぶり。1990年代には外洋で獲れた300キロ超えの年もあった。
毎年、紙幣と硬貨計数万枚でマグロの身がびっしりと覆われる。神戸市東灘区に住む会社員の女性（20代）は、「まだまだ“懐が寒い”。株価も上がったことだし、私の財布もマグロのように丸くふくらんでくれたら」と話した。
『招福大マグロ』、十日えびすが終わる11日まで西宮神社・拝殿に供えられている。