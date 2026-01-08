商売繁盛の神様「えべっさん」の総本社・西宮神社（兵庫県西宮市）で8日午前、水産関係者が大漁を祈願する『招福大マグロ』を奉納した。

招福大マグロ「おー、くっついた！」丸々としたマグロ身の表面に賽銭を張り付けると「お金が身に付く」とされる恒例行事〈2026年1月8日 10時02分 兵庫県西宮市・西宮神社〉

丸々としたマグロ身の表面に賽銭を張り付けると「お金が身に付く」とされる恒例行事。

「お金が“身につき”、ふところ温かい年に」今年から転職した神戸市の女性「マグロにあやかりたい」

地元・西宮市の幼稚園から可愛いい参拝者「怖くなかったよ」

マグロの奉納は、1969（昭和44）年に神戸市東部中央卸売市場（神戸市東灘区）が開設されたのを機に、翌年の十日えびすから始まった。マグロはその大きさから本殿にお供えすることができず、拝殿に供えられる。

長さ3メートル、重さ270キロの千葉産・大マグロ 形の良さも選定のポイント

今年（2026年）奉納されたのは、全長約3メートル、重さ約270キロの千葉県産クロマグロ。刺し身にすると約1400人分に相当するという。

西宮神社によると、毎年大ぶりで形の良いものを選ぶが、今年は特に“大物”で、「景気の上昇が期待できる、近年まれに見る大きさは市場関係者が喜んでいる」と話す。例年は230〜250キロで、270キロは14年ぶり。1990年代には外洋で獲れた300キロ超えの年もあった。

多くの参拝者で賑わう西宮神社・拝殿 『招福大マグロ』は十日えびす「残り福」の1月11日まで

毎年、紙幣と硬貨計数万枚でマグロの身がびっしりと覆われる。神戸市東灘区に住む会社員の女性（20代）は、「まだまだ“懐が寒い”。株価も上がったことだし、私の財布もマグロのように丸くふくらんでくれたら」と話した。



『招福大マグロ』、十日えびすが終わる11日まで西宮神社・拝殿に供えられている。

