学校の廊下とみられる場所で、生徒が別の生徒に馬乗りになって暴行を加える動画が、Xで拡散している。

投稿には、大分市立中学校の名前が記載されており、学校は弁護士ドットコムニュースの取材に対して「事実を確認中」と答えた。

●廊下で生徒が蹴り上げる動画

Xに投稿された動画は約1分の長さで、学校の廊下とみられる場所で、体操服のような服装をした生徒が、別の生徒の髪をつかんだり、蹴ったり殴ったりする様子が映っている。

名指しされた中学校は取材に対して、動画の存在は把握しているとしたうえで「事実かどうかを確認している」と説明した。

また、大分市教育委員会も、この中学校からいじめに関する報告があったかどうかを含めて、映像の内容や経緯について事実関係を確認している段階であることを明かし、「警察に相談した」と回答した。

●栃木県の県立高校でも同様の動画

生徒による暴力行為をめぐっては、最近も、栃木県の県立高校で撮影されたとみられる動画がXに投稿され、拡散した事例がある。

このケースでは、真偽不明の情報や憶測が書き込まれるなど、ネット上で二次的な加害行為が生じる事態にも発展している。