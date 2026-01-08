２０２３年の「ＫＥＩＲＩＮグランプリ」を勝つなど競輪界の一線級で活躍する松浦悠士選手＝広島＝が１月８日、栗東トレセンを訪問した。競輪好きで知られ、親交もある矢作芳人調教師の案内で調教の様子や、厩舎での馬の様子を熱心に観察。フォーエバーヤング（牡５歳、父リアルスティール）と対面するなど、充実した時間を過ごした。

栗東を訪れるのは７〜８年ぶり２度目だが、調教を間近で見るのは初めてだった。「しっかりやる追い切りと、１５―１５のような普段のトレーニングを分けてやっているんですね。僕たちもきつい練習をする前に、筋肉をいい状態に張らせるため、体をととのえる運動が必要なんです」と松浦選手が口にすると、矢作調教師は「似たような部分があるよな」とうなずく。

一番のお目当ては、６日に２０２５年の年度代表馬に選ばれたばかりのフォーエバーヤング。坂路を貫禄すら感じさせる走りで駆け上がっていく姿を、トレーナーの横で見守った。「すごくきれいだなと思いました。色々な馬がいましたが、正面から見ていて、真っすぐに上がってくる走りが本当にきれいだった」と満足そうな表情。調教後には厩舎の洗い場にも立ち寄り、一流馬のオーラをしっかりと感じ取った。

松浦選手は昨年まで競輪界の頂点に位置するＳ級Ｓ班にいたが、今年はＳ級１班からのスタート。しかし、５日まで小松島競輪場で行われた「第２４回笹田伸二杯争覇戦」では完全優勝を果たすなど、年頭から存在感を示している。「早くＳ班に戻ってもらいたいよね。フォーエバーヤングにうまく運をつけてもらえれば」と矢作師もエールを送った。ともに勝負の世界に生きる男たちの、競技の垣根を超えた交流。栗東に温かい風を吹いた。