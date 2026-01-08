バーガーキングに「ウィンタースペシャル マッシュルームワッパー」が期間限定で登場！

まろやかなサワークリームを使用した「特製サワークリームオニオンソース」が、4種のきのこと相性抜群です☆

バーガーキング「ウィンタースペシャル マッシュルームワッパー」

発売日：2026年1月9日（金）

取扱店舗：バーガーキング

※東京競馬場店、栂池雪の広場店、京都競馬場店では取り扱いなし

バーガーキングに「特製サワークリームオニオンソース」を使用した「ウィンタースペシャル マッシュルームワッパー」「ウィンタースペシャル ダブルマッシュルームワッパー」「ウィンタースペシャル マッシュルームワッパー」の3種が期間限定で登場！

バーガーキングの期間限定メニューにおいて人気シリーズとなった「マッシュルームワッパー」冬の新作です。

まろやかなサワークリームと、オニオンペーストの旨味に3種のハーブがほのかに香る「特製サワークリームオニオンソース」で仕上げられています。

ウィンタースペシャル マッシュルームワッパー

価格：単品840円（税込）／セット1,140円（税込）

直火焼きの100%ビーフパティに、ローストした2種類のマッシュルームとエリンギ、ぶなしめじの4種のきのこを贅沢に使用した「ウィンタースペシャル マッシュルームワッパー」

さらにフレッシュなレタス、トマト、オニオンを重ねています。

サワークリームとオニオンペースト、さらにオレガノ、タイム、セロリシードの3種のハーブを使用した、まろやかでコクのある「特製サワークリームオニオンソース」とマヨソースが4種のきのこと相性抜群の本格バーガーです。

ウィンタースペシャル ダブルマッシュルームワッパー

価格：単品1,190円（税込）／セット1,490円（税込）

「ウィンタースペシャル ダブルマッシュルームワッパー」は、直火焼きの100%ビーフパティが2枚に！

4種のきのことフレッシュなレタス、トマト、オニオンを重ねています。

「特製サワークリームオニオンソース」とマヨソースで仕上げた、食べ応え十分の本格バーガーです☆

ウィンタースペシャル マッシュルームワッパー Jr.

価格：単品540円（税込）／セット840円（税込）

お手頃サイズの「ウィンタースペシャル マッシュルームワッパー Jr.」もラインナップ。

お好みに合わせて選べるのも嬉しいポイントです☆

販売中：マッシュルームワッパー

価格：単品840円（税込）／セット1,140円（税込）

2025年10月31日より発売中の「マッシュルームワッパー」

直火焼きの100%ビーフパティに、ローストした2種類のマッシュルームとエリンギ、ぶなしめじの4種のきのこを贅沢に使用し、フレッシュなレタス、トマト、オニオンを重ねています。

粗挽きブラックペッパーを効かせ、焦がし醤油とクリーミーな「プレミアムペッパーマヨソース」を合わせた、香り高いきのこの旨味を楽しめる本格バーガーとなっています☆

販売中：ダブルマッシュルームワッパー

価格：単品1,190円（税込）／セット1,490円（税込）

直火焼きの100%ビーフパティが2枚になった「ダブルマッシュルームワッパー」

「プレミアムペッパーマヨソース」の味わいときのこの旨みたっぷりの、食べ応えのある一品です。

販売中：マッシュルームワッパー Jr.

価格：単品540円（税込）／セット840円（税込）

気軽に楽しめるサイズの「マッシュルームワッパー Jr.」

パティとお野菜、4種のきのこが絶妙にマッチした一品です。

「特製サワークリームオニオンソース」と4種のきのこの旨みが相性抜群の期間限定本格バーガー！

「ウィンタースペシャル マッシュルームワッパー」は、バーガーキングにて2026年1月9日（金）から販売開始です。

※セットはフレンチフライ（S）とドリンク（M）です

※モーニング実施店舗では10:30以降の販売です

※一部店舗では取り扱っていません

※店舗により、販売時間帯が異なります

※店舗の状況により、販売を一時中止する場合があります

※予告無く商品設計、価格が変わる場合があります

※画像はイメージです

