特製サワークリームオニオンソースがきのこと相性抜群！バーガーキング「ウィンタースペシャル マッシュルームワッパー」
バーガーキングに「ウィンタースペシャル マッシュルームワッパー」が期間限定で登場！
まろやかなサワークリームを使用した「特製サワークリームオニオンソース」が、4種のきのこと相性抜群です☆
バーガーキング「ウィンタースペシャル マッシュルームワッパー」
発売日：2026年1月9日（金）
取扱店舗：バーガーキング
※東京競馬場店、栂池雪の広場店、京都競馬場店では取り扱いなし
バーガーキングに「特製サワークリームオニオンソース」を使用した「ウィンタースペシャル マッシュルームワッパー」「ウィンタースペシャル ダブルマッシュルームワッパー」「ウィンタースペシャル マッシュルームワッパー」の3種が期間限定で登場！
バーガーキングの期間限定メニューにおいて人気シリーズとなった「マッシュルームワッパー」冬の新作です。
まろやかなサワークリームと、オニオンペーストの旨味に3種のハーブがほのかに香る「特製サワークリームオニオンソース」で仕上げられています。
ウィンタースペシャル マッシュルームワッパー
価格：単品840円（税込）／セット1,140円（税込）
直火焼きの100%ビーフパティに、ローストした2種類のマッシュルームとエリンギ、ぶなしめじの4種のきのこを贅沢に使用した「ウィンタースペシャル マッシュルームワッパー」
さらにフレッシュなレタス、トマト、オニオンを重ねています。
サワークリームとオニオンペースト、さらにオレガノ、タイム、セロリシードの3種のハーブを使用した、まろやかでコクのある「特製サワークリームオニオンソース」とマヨソースが4種のきのこと相性抜群の本格バーガーです。
ウィンタースペシャル ダブルマッシュルームワッパー
価格：単品1,190円（税込）／セット1,490円（税込）
「ウィンタースペシャル ダブルマッシュルームワッパー」は、直火焼きの100%ビーフパティが2枚に！
4種のきのことフレッシュなレタス、トマト、オニオンを重ねています。
「特製サワークリームオニオンソース」とマヨソースで仕上げた、食べ応え十分の本格バーガーです☆
ウィンタースペシャル マッシュルームワッパー Jr.
価格：単品540円（税込）／セット840円（税込）
お手頃サイズの「ウィンタースペシャル マッシュルームワッパー Jr.」もラインナップ。
お好みに合わせて選べるのも嬉しいポイントです☆
販売中：マッシュルームワッパー
価格：単品840円（税込）／セット1,140円（税込）
2025年10月31日より発売中の「マッシュルームワッパー」
直火焼きの100%ビーフパティに、ローストした2種類のマッシュルームとエリンギ、ぶなしめじの4種のきのこを贅沢に使用し、フレッシュなレタス、トマト、オニオンを重ねています。
粗挽きブラックペッパーを効かせ、焦がし醤油とクリーミーな「プレミアムペッパーマヨソース」を合わせた、香り高いきのこの旨味を楽しめる本格バーガーとなっています☆
販売中：ダブルマッシュルームワッパー
価格：単品1,190円（税込）／セット1,490円（税込）
直火焼きの100%ビーフパティが2枚になった「ダブルマッシュルームワッパー」
「プレミアムペッパーマヨソース」の味わいときのこの旨みたっぷりの、食べ応えのある一品です。
販売中：マッシュルームワッパー Jr.
価格：単品540円（税込）／セット840円（税込）
気軽に楽しめるサイズの「マッシュルームワッパー Jr.」
パティとお野菜、4種のきのこが絶妙にマッチした一品です。
「特製サワークリームオニオンソース」と4種のきのこの旨みが相性抜群の期間限定本格バーガー！
「ウィンタースペシャル マッシュルームワッパー」は、バーガーキングにて2026年1月9日（金）から販売開始です。
※セットはフレンチフライ（S）とドリンク（M）です
※モーニング実施店舗では10:30以降の販売です
※一部店舗では取り扱っていません
※店舗により、販売時間帯が異なります
※店舗の状況により、販売を一時中止する場合があります
※予告無く商品設計、価格が変わる場合があります
※画像はイメージです
