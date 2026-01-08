母親が何回も話す“初めてのおつかい”エピソードがSNSで話題を集めている。

【映像】牛乳より妹の怪我を優先した兄の優しさ

投稿したのは、ぽさん（@ponamiminapo）。子どもの頃に体験した初めてのおつかいでの出来事をXに投稿した。当時6歳だった投稿者と10歳だった兄が、牛乳を買いに初めてのおつかいに出かけた。すると、途中で投稿者が転んで怪我をしてしまう。そこで、兄は頼まれた牛乳ではなく、絆創膏を購入。家には、高い絆創膏の箱を持った兄と、その絆創膏をひざに貼った投稿者が帰ってきたという。この出来事は母親が、「何回も嬉しそうに話す」エピソードになった。

母親が何回も話す“初めてのおつかい”

投稿を見た人からは「尊すぎて泣いちゃった…」「お兄ちゃん偉い」「お兄ちゃんの優しさがもう家族伝説になってるやつ。」「お母さんが何度も話すのわかる」「ほっこりする話だな」などの声が寄せられ、投稿には23万件超の“いいね”が押される大反響となっている（※数字は1月7日17時のデータ）。

ニュース番組『わたしとニュース』は、投稿者を取材。「（当時の状況は）うっすら覚えており、コケたあと兄が絆創膏を買いに走るのをベンチで待っており、公園の水飲み場で傷を洗ってから絆創膏を貼ってくれたと思います。バズった話を母にすると、『印刷して飾りたいからどうやるのか教えて欲しい』と言っていました（笑）」と話している。（『わたしとニュース』より）