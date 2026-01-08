プレミアリーグ第21節でボーンマスはトッテナムと対戦し、3-2の勝利を飾った。決勝点は後半ATに生まれるという劇的な展開となったが、チームに勝利をもたらす決勝ゴールを決めたのはFWアントワーヌ・セメンヨだ。



セメンヨは今冬マンチェスター・シティへの移籍が間近に迫っており、今節のトッテナム戦がボーンマスでの最後の試合になると考えられていた。そんな試合でセメンヨはチームを勝利に導くヒーローになったが、英『BBC』次のように称賛した。





最後に決めるのはやはりエース



ボーンマスの絶対的エースが振った右脚は

チームを12試合ぶりの勝利に導く

値千金の勝ち越しゴール



自らの26歳のバースデーラストを飾る

メモリアルな一発に



プレミアリーグ第21節

ボーンマス v トッテナム・ホットスパー

https://t.co/oBCmvQIoBl pic.twitter.com/eXYjlOMUh4 — U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) January 7, 2026

「サッカーはしばしばおとぎ話のような瞬間をもたらすことがある。水曜日のバイタリティ・スタジアムではまさにそのような瞬間がもたらされ、アントワーヌ・セメンヨが完璧な形でボーンマスでのキャリアに幕を閉じた」またチームメイトや指揮官もセメンヨのこの活躍に感銘を受けており、MFマーカス・タヴァーニアーは英『Sky Sports』にて「もしこれが彼のボーンマスでの最後の出場となるなら、これ以上ない最高の終わり方だ。あれは映画で描かれるようなシーンだ。彼以上にそれに値する男はいない」とコメントした。またアンドニ・イラオラ監督はセメンヨが退団することを認め、その後「アントワーヌにとって、それは素晴らしいことだった。サッカーは時にこうした瞬間をもたらすものだ。彼は常にトップに立ってきた。最後まで全てを捧げ、献身的に取り組んだ。サッカーが彼にこの瞬間を返すのは良いことだと思う」と、退団近づく中で同選手が見せた姿勢や献身性を称賛した。