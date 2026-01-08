北斗晶、手作り七草粥で無病息災を願う「元気に今年一年過ごせますように」

タレントの北斗晶が7日に自身のアメブロを更新。手作りした七草粥を公開した。

この日、北斗は「今日は七草粥の日です」と切り出し、前日の夜から仕込みをしていたことを報告。「お米からお粥さんをコトコト炊いて（雑穀米なども入れましたー）」と明かし「七草と神餅を細かく切って炊けたお粥に入れて、更にコトコト」と調理工程を紹介した。

完成した七草粥について「見た目は悪いけど…お餅も入ってるから、とろとろで味は、酒、あご出汁と白だし、お塩少々で優しめの味にしましたー」と説明。「元気に今年一年過ごせますように 皆んなでお腹いっぱい食べられるようにたっぷり作りました〜」(原文ママ)とつづった。

また、情報バラエティ番組『ヒルナンデス！』（日本テレビ系）の生放送に向かっていることを明かし「スープジャーに入れて楽屋で少しづつでも食べられるように」と仕事先にも持参することを報告。そのスープジャーについて「一昨年の秋からのんびり始めたダイエットに大活躍でしたー」と述べ活用法を説明した。

最後に「まだまだ寒いから、スープジャーを1つ持ってると色々役に立っていいですよ〜」と呼びかけ「ヒルナンデス見られたら見てくださいね〜」とつづり、ブログを締めくくった。