小原正子、バンコク旅行で約300円の絶品グルメを堪能「鶏の出汁きいててむちゃおいしかったです」

お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が7日に自身のアメブロを更新。冬休みで訪れているバンコクの室内遊び場やフードコートを満喫したことを報告した。

この日、小原は「キラキラ滑り台が早くて楽しい 広々な敷地！室内にジェットコースターも！」と切り出し、室内遊び場を訪れたことを報告。施設内は空いていたといい「こうめちゃんジェットコースターに4〜5回乗ってました」と娘・こうめちゃんが満喫する様子を明かした。

続けて、隣接するフードコートも訪れたといい「各々すきなもの食べられるからめっちゃいい！そして美味しい！」とコメント。次男・誠八くんとこうめちゃんが醤油ラーメンを食べる様子や、自身が注文した料理の写真を公開した。

また、自身が食べたカオマンガイについては「なんと60バーツ 300円」と驚きの価格を明かし「ご飯 鶏の出汁きいててむちゃおいしかったです」と絶賛。一方で、別のデザートは「生卵みたいな味が強くて、これは口に合いませんでした」と正直な感想もつづった。

最後に「我が家の冬休みバンコク旅行 もう少し続きます」と述べ、ブログを締めくくった。