歌手の工藤静香さんが自身のインスタグラムを更新。

身体ケアに取り組む様子を動画で公開しました。TRFのダンサー・CHIHARUさんと一緒に体を動かす様子を収めた映像で、工藤さんは「これは歌の振り付けではない」と明かしています。



【写真を見る】【 工藤静香 】 「これは歌の振り付けではない」「突然動かすと痛めてしまう」 身体を固まらせないためのメンテナンス動画を公開





動画では、工藤さんが「Tokyo」と書かれた灰色のスウェットとジーンズ姿で登場。「ちいちゃん、今年もよろしくお願いいたします」と声をかけると、CHIHARUさんは「今年もどうぞ。よろしくお願いします」と返しています。







動画に添えられた投稿文では、「12月はディナーショーもあり、いろいろ故障もあり、めちゃくちゃ久しぶり」と近況を報告。

また、「これは歌の振り付けではないです!! そんなのまだまだまだ先の話です。コンサートで踊るとかそんな事ではないです」と説明し、「これは両手両足を少しでも動かせるようにしてもらっています。突然動かすと本当にいろいろなところを痛めてしまうので」と身体ケアの目的を明かしています。







「何だっけ？ ？違うな？笑」と運動の動きを忘れてしまう場面もあったようで、「その運動すら、時が経ったら忘れてしまって 笑笑 笑うしかない 2人して大笑いでした」とコメント。「私はカウントすらできなくなっていたという。笑」と自らを笑い飛ばしています。







最後には「身体が固まらない様にスケジュールを組んで継続しなくては！！動かないなりに努力しないとね」と決意を新たにする言葉で投稿を締めくくっています。







この投稿に、「しーちゃん、めっちゃキレッキレのダンス〜」「しぃちゃん&ちぃちゃんの大笑いに楽しさ伝わりこちらでも大笑いしてます」「90年代の時の様にキレッキレ!!」「進化し続ける姿、本当にかっこいいです 楽しみです」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】