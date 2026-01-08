『ばけばけ』ヘブン先生、トキと結婚「デキナイ」？ 心境を公式SNSが代弁 意見さまざま「隠し事は良くない」「時には本音を隠し建前を」
俳優・高石あかり（※高＝はしごだか）主演のNHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第70回が9日に放送された。
【写真】『ばけばけ』嘘と裏切りが大嫌いなヘブンさんの様子
松江で生まれ育ったヒロイン・松野トキ（高石）がつまずきながらも前向きに生きていき、世界を転々とした末に日本にたどり着いた外国人の英語教師と出会い、“怪談好き”という共通点から次第に心を通わせていくストーリー。
第70回では、結婚が決まったものの、トキの隠し事がスッキリしない、ヘブン（トミー・バストウ）の姿が描かれた。トキもまた、ヘブンに対して不安を抱えたまま、2人は家族顔合わせの日を迎える。司之介（岡部たかし）、フミ（池脇千鶴）、勘右衛門（小日向文世）の松野家と、タエ（北川景子）と三之丞（板垣李光人）の雨清水家。錦織（吉沢亮）が見守る中、両家のあいさつが進んでいく。しかし突然、ヘブンが突然「カゾク、ナル、デキナイ」と言い出した。
この描写について、ドラマ公式Xは「嘘と裏切りが大嫌いなヘブンさん。過去に悲しい別れを経験しているからこそ、トキが隠しごとをしていることに、悲しみ、いらだち、不安が募ります」と代弁。
これに対して「夫婦になるなら隠し事は良くないと私も思います」「ヘブン先生は過去のトラウマがあるものね」「ヘブン先生なら本当のことを話したら助けてくれるだろうに…」「でもトキちゃんの立場があるし」「相手と良い関係を維持するには時には本音を隠し建前を重んじ曖昧にした方がいい場合もある」など、さまざまな感想が寄せられている。
