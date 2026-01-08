元「モーニング娘。」でタレント・矢口真里が、結婚を電撃発表した元芸人を祝福した。

８日にインスタグラムを更新し、「２０２５年の年末に発表がありましたが 親族と言っても過言ではない松尾さんが、とても可愛くていつでも元気で優しい、めっちゃ良い人と結婚したよーーーーー嬉しかった」とコメント。２１年に「ザブングル」を解散し、芸能界を引退した松尾陽介さんとのショットをアップした。

松尾さんは昨年１２月３０日に放送されたテレビ朝日系「アメトーーク！」の年末６時間ＳＰに運動神経悪い芸人の１人として出演。現在、沖縄・那覇市在住の松尾さんは「芸人を引退してんるんですけど、この企画だけ引退できないんですけど」と話し、「私事で恐縮なんですけど、つい２日前に入籍させていただきまして。いい夫婦の日に」と昨年１１月２２日に結婚したことを突然発表。スタジオが「えー！」「すごい！」と騒然となっていた。

松尾さんの発表を受け、矢口は「結婚したこともそうだけど、良い人と巡り会えて幸せそうな松尾さんを見て、妹としては安心というか本当に本当に嬉しかったです まっつん嫁ちゃんおめでとう」と喜び、「クリスマスや年末年始や誕生日や子供達の節句などｗ 我が家のイベントの日には必ずといってもいいくらいいつも居てくれた松尾さん。今は沖縄にいるからなかなか会えないんだけど、今度は嫁ちゃんと一緒に子供達の節句など参加してくださいｗ 末永くお幸せに 本当に本当に良かったね 写真遡ってたら泣けてきたよ 子供達も大好きな松尾兄いつもありがとう」とメッセージを送っていた。