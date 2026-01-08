【ワシントン＝池田慶太、リオデジャネイロ＝大月美佳】米国のルビオ国務長官は７日、米軍が軍事作戦を展開した南米ベネズエラの国家再建について、「安定化」「復興」「移行」の３段階で進める計画を明らかにした。

ベネズエラの石油の販売収入を国の活性化に充てる。トランプ政権は石油を無制限に販売し、収益を米国が管理する方針も示した。

ルビオ氏が米連邦議会で記者団に語ったところによると、第１段階の「安定化」では、制裁対象で国外に輸出できない状態の原油を全て米国が引き取り、市場価格で販売し、その利益をベネズエラの国民のために使う。

次の「復興」では、米国の石油企業などがベネズエラの市場に参入し、経済の再建を後押しする。同時に、昨年のノーベル平和賞を受賞した野党指導者マリア・マチャド氏らを念頭に、当局が弾圧する野党政治家らを恩赦、釈放し、海外に亡命した人の帰国を促す。その後、新しい政権へ移行させるという段取りだ。トランプ大統領は適切な時期に選挙を行う考えを示していたが、ルビオ氏は具体的な実施時期には触れなかった。

ルビオ氏は「我々は国が混乱に陥ることを望まない」と強調。「ベネズエラ側は、経済崩壊を回避する唯一の方法は米国と協力することだと理解している」と述べた。米国は、ベネズエラの石油を世界市場で販売できるように、制裁を選択的に解除するという。

米エネルギー省は７日、米国とベネズエラ暫定政権が交わした石油取引の概要を発表した。それによると、米国はベネズエラから３０００万〜５０００万バレルの原油を引き取り、その後も生産される原油を無制限で販売する。販売の収益は、米国が管理する銀行口座で保管し、「米国の裁量」によって両国民の利益のために使われる。

トランプ大統領は７日、石油取引で受け取る資金を使い、ベネズエラ側が米国製の製品のみを購入することで合意したとＳＮＳで表明した。農産品や医薬品、電力設備などが含まれるという。「ベネズエラは米国を主要パートナーとしてビジネスを行うことを約束した。賢明な選択だ」と歓迎した。

一方、ベネズエラ国営石油会社ＰＤＶＳＡは７日、声明を発表し、米国と原油販売に向けた交渉を進めていることを認めた。両国間の既存の貿易の枠組みに基づく「厳密に商業的な取引」だとしている。

ベネズエラはかつて米国の原油の有力な調達先だったが、第１次トランプ政権は２０１９年、同社を制裁対象に指定。制裁は２３年に緩和されたが、対米輸出は激減している。米エネルギー情報局によると、２３年のベネズエラ産の原油の約７割が中国向けとなっている。