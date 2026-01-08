エルメスの箱や袋がオレンジ色をしている“意外な理由”とは
●
2026年の干支は午年ですが、馬をブランドアイコンとし高級馬具を取り扱う工房から生まれたのがエルメスです。そこで本記事では、エルメスと馬にまつわる豆知識を学べるクイズをお届けします。
第8問.エルメスの箱や袋はなぜオレンジ色?
A.馬がオレンジ色を識別しやすいから
B.馬具用の革の染色に由来するから
C.当時入手可能だった箱の色がオレンジ色しかなかったから
エルメスのバッグの写真はこちら
--正解は次のページへ
●
正解はこちら
【答え】C.当時入手可能だった箱の色がオレンジ色しかなかったから
エルメスといえば、鮮やかなオレンジ色の箱や袋を思い浮かべる方が多いでしょう。この象徴的なオレンジ色には、実は劇的な歴史があります。
第二次世界大戦中、ヨーロッパ全体が資材不足に見舞われ、箱や包装に使える紙の種類は極端に限られ、多くのブランドが使っていたクリーム色やベージュの紙は入手困難となりました。
そんな切迫した状況下で、エルメスが唯一手に入れることができた箱の色が、鮮やかなオレンジ色だったのです。当時のエルメスは、やむを得ずこのオレンジ色の箱を商品に採用せざるを得ませんでした。
ところが、この戦時下の偶然の選択が、顧客の心を掴みました。それまでの控えめな色とは一線を画すオレンジは、かえって人々の目を引き、暗い時代の中で希望や活力を感じさせる色としてブランドイメージにぴったりと合い、そのまま定着しました。
今では、エルメスのオレンジの箱は「高級感・特別感」の象徴として世界中で親しまれています。ただの包装色と思いきや、そこには戦時下の困難を乗り越え、偶然をブランドの強みに変えた、ユニークで感動的なエピソードが隠されているのです。
○監修：ラクサス
「ラクサス」は、ラグジュアリーブランドのバッグ専門シェアリングサービスです。エルメス、ヴィトン、シャネルなど60ブランドを揃え、全てのバッグが交換自由・定額で使い放題。さらに、気に入ったバッグは購入することも可能です。ファッションを愛する全ての人とともに、「地球に優しく」「ファッションを楽しむ」世界を共創するリーディングカンパニーとして事業を展開しています。
HPラクサス：https://laxus.co/
