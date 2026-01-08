【お年玉】弟の子どもに「1万円」渡したら、「ウチは1万円×3人あげてるのに…」と言われました。甥は“一人っ子”ですが、金額はもらう分にあわせて上げるべきでしょうか？

子どもの人数が違うだけで出費額に万単位の違いが発生

はじめに、子どもに渡すお年玉の平均的な金額を学齢別にみてみましょう。株式会社インテージが2025年に発表した「2026年お年玉調査」によると、2026年にお年玉を渡す予定の、渡す相手1人あたりの金額ランキングは図表1の通りとなりました。

小学生未満は「1～1000円」、小学校低学年は「2001～3000円」、小学校高学年と中学生は「4001～5000円」、高校生以上は「9001～1万円」がそれぞれ1位でした。

図表1





不公平感を解消するための実務的なポイント

株式会社インテージ 2026年お年玉調査今回のように親戚同士で互いの子どもにお年玉を渡す場合、子どもの学齢が上がるにつれて渡す金額も上がり、幼児と高校生とでは渡す金額に1万円近い差が生じていることになります。また、渡す子どもの人数が1人と3人とでは、2人分の差が生じます。自分の子どもが高校・大学生の3人の場合、相手方の出費は約3万円。これに対して相手の子どもが高校生以上の場合は、出費額の差は2万円ほどになり、子どもの年齢がもっと低い場合は出費額の差がさらに拡大します。また、渡す金額の地域差や、渡す・渡さないの有無、親戚間のルールの違いなども出費額の差の原因となります。例えば、沖縄では年齢にかかわらず1人あたり「一律1000円」が相場と言われています。理由は諸説あるようですが、他県に比べて親戚や子どもの人数が多いため、という説が有力のようです。地方を跨（また）いだ集まりでの「お年玉交換」は、差が生じるリスクが高まるかもしれません。

お年玉にまつわる不公平感を解消するには、どうすればよいでしょうか。

もっとも簡便なのは、金額を少し調整することです。相場の範囲内で金額を減らす、例えば、高校生に渡している5000円を1万円にする（あるいはその逆）など、無理のない範囲で負担を軽くする方法が考えられます。

可能であれば、親同士で話し合い、ルールを決めておくと互いに気持ちよく過ごせます。「お年玉をお互いなしにしよう」、「親が直接自分の子どもに渡す形にしよう」、「渡すのは高校生までにしよう」などと提案してみましょう。負担を軽減する方向で足並みを合わせるとよいかもしれません。

出費の少ない立場にあるほうが、現金ではなく図書カードやギフトカード、お菓子や手土産などでバランスを取るのも一案です。お正月の時期だけでなく、外食時の支払いを多めに出すなど、ほかの場面で調整する方法もあります。



気持ちの持ち方を変えてみる

いくら工夫しても、うしろめたさや不公平感が残ってしまうことがあります。その場合は、「うちはうち、よそはよそ」と割り切るのも一案です。家計や家庭の事情はそれぞれ違いますから、親戚といえどもよその家庭を気にする必要はないと考え、自分の基準で無理なく渡せばよし、と考えてはいかがでしょうか。

自分たちの出費が高額の場合は、損得勘定を手放すことも大切です。お年玉は「気持ち」で渡すものですから、損得や収支で考えすぎず、子どもへの新年の贈り物としての意味を優先できれば理想的です。

あるいは、「もらった恩を次の世代に返す」視点を持てると、気持ちが楽になるかもしれません。自分がしてもらった分を返している、自分が大切に扱ってもらったように、今度は自分が与える番と考えることで、胸がスッキリする場合もあります。



まとめ

新年の親族の集まりにおけるお年玉のやりとりは、単なる金銭授受ではなく、家族や親戚同士の絆を深める大切なコミュニケーションの場です。金額や人数の差による不公平感やモヤモヤが生じた場合でも、事前の話し合いや柔軟な配慮などによって、円滑な関係を維持することが可能です。

日本の文化や年中行事のよさを踏まえつつ、無理のない範囲で気持ちを込めて渡すことで、親族間の良好な関係を維持していきたいものです。



出典

株式会社インテージ 2026年お年玉調査

執筆者 : 掛川夏

2級ファイナンシャル・プランニング技能士、証券外務員一種