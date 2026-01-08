板野友美、海鮮丼メインの8品並んだ食卓公開「豪華」「お店みたい」と称賛の声
【モデルプレス＝2026/01/08】元AKB48でタレントの板野友美が1月7日、自身のInstagramストーリーズを更新。品数豊富な食卓を公開した。
【写真】34歳元AKB「お店みたい」海鮮丼などズラリ豪華食卓
板野は「＃友飯」と添え、食卓の写真を投稿。鮮やかな赤身の「海鮮丼」や「豚とエリンギバター炒め」、焼き色がついた「山芋焼き」や4種類の小鉢など8品の料理が並ぶ彩り豊かな食卓を披露した。
この投稿に、ファンからは「豪華すぎる」「全部美味しそう」「彩りが綺麗で食欲そそる」「お店みたい」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
